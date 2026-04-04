Σήμερα στα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι βουλευτές

Στις 11:00 π.μ. σήμερα, Σάββατο, αναμένεται να παραλάβουν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ από χθες βράδυ δίδεται και στους βουλευτές.

Ο καθένας το όνομα του οποίου αναφέρεται στη δικογραφία παίρνει το κομμάτι που αφορά τον ίδιο. Σήμερα το πρωί ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος είναι ανάμεσα στους έντεκα βουλευτές, πήρε μέσα σε μία κούτα την δικογραφία με τα στοιχεία που τον αφορούν.

Όλοι κατηγορούνται για πλημμελήματα, πλην από δύο που είναι για κακουργήματα.

Σήμερα, ο κ. Γεωργαντάς, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, θα δώσει στα μέλη της Επιτροπής πλήρες αντίγραφα από την υπόθεση. Από αυτά τα αντίγραφα θα ενημερωθούν και τα κόμματα.

Στη συνεδρίαση της Μεγάλης Τρίτης οι 11 βουλευτές θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, είτε με φυσική τους παρουσία στη Βουλή, είτε με υπόμνημα.

Η απόφαση της άρσης της ασυλίας για όποιους εξ αυτών χρειαστεί θα αποφασιστεί από τις 19 Απριλίου και μετά.

Η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 3.000 σελίδες δικογραφία και συνοδεύονται από καταγραφές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Οι βουλευτές θα μπορούν να παίρνουν στοιχεία από τον φάκελο της δικογραφίας στην αίθουσα 166 που είναι ειδικά διαμορφωμένη μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη.