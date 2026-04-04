Σχοινάς: Στόχος μας η συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα

λλαγή σκυτάλης έγινε το πρωί του Σαββάτου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ του απερχομένου Κώστα Τσιάρα και του νέου υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά, ενώ υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εκτός του Γιάννη Ανδριανού που παραμένει, αναλαμβάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης στη θέση του Χρήστου Κέλλα.

«Στόχος μας η συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα, τόνισε μεταξύ άλλων ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Ο δρόμος μπροστά μας είναι δύσκολος και οι προκλήσεις είναι μεγάλες», τόνισε ο Μακάριος Λαζαρίδης. «Το υπουργείο αυτό έχει πετύχει πολλά, ευχαριστώ τον Τσιάρα για το έργο και τη συμβολή του». πρόσθεσε. «Τα εμπόδια και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση ήταν πολλά, αποχωρούν επιτυχημένοι και με ψηλά το κεφάλι».