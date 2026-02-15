MENOY

Σαμαράς: Η απώλεια της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, στεναχωρεί όλους εμάς που πορευτήκαμε μαζί

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με μήνυμά του, ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τη θλίψη του για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

« Η απώλεια της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών, της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, στεναχωρεί όλους εμάς που πορευτήκαμε μαζί. Γιατί εξέφρασε ένα σπάνιο πολιτικό και ατομικό ήθος. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους οικείους της», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός.

Αντώνης Σαμαράς

