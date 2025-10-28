Σαμαράς για την 28η Οκτωβρίου: Να φανούμε αντάξιοι του “Ναι” στην αξιοπρέπεια και την Ελευθερία
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Το «Όχι» ήταν «Ναι» στην αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία, σημειώνει στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προσθέτοντας «ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ και να φανούμε αντάξιοί του».
Ολόκληρο το μήνυμα του κ.Σαμαρά έχει ως εξής:
«Πριν 75 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός είπε μια μόνο λέξη – που έμεινε στην Ιστορία: ΟΧΙ στην Υποταγή! Δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς» κι ας ήταν όλα εναντίον του. Και πάλεψε επί δέκα χρόνια, πέρασε τα πάνδεινα, μάτωσε, αλλά παρέμεινε όρθιος.
Εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία!
Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε.
Κι άλλο δεν ξέρουμε.
Ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ.
Και να φανούμε αντάξιοί του…»
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ιζαμπέλλα Φούλοπ: “Με τον σύζυγό μου γνωριζόμαστε από παιδιά, οι παππούδες και οι γονείς μας ήταν φίλοι”
- Κορωπί: “Είχε περάσει από πάνω της με το αυτοκίνητο” – Σοκάρει η κακοποίηση της 40χρονης από τον σύντροφό της
- Θεσσαλονίκη: Επτά συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 13.000 ευρώ για παρεμπόριο σε λαϊκές αγορές