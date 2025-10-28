MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για την 28η Οκτωβρίου: Να φανούμε αντάξιοι του “Ναι” στην αξιοπρέπεια και την Ελευθερία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το «Όχι» ήταν «Ναι» στην αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία, σημειώνει στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προσθέτοντας «ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ και να φανούμε αντάξιοί του».

Ολόκληρο το μήνυμα του κ.Σαμαρά έχει ως εξής: 

«Πριν 75 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός είπε μια μόνο λέξη – που έμεινε στην Ιστορία: ΟΧΙ στην Υποταγή! Δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς» κι ας ήταν όλα εναντίον του. Και πάλεψε επί δέκα χρόνια, πέρασε τα πάνδεινα, μάτωσε, αλλά παρέμεινε όρθιος.
Εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία!
Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε.
Κι άλλο δεν ξέρουμε.
Ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ.
Και να φανούμε αντάξιοί του…»

28η Οκτωβρίου Αντώνης Σαμαράς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 5 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 28 Οκτωβρίου

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ελένη Ράντου: “Με έχει σώσει το ChatGPT”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη – Βίντεο-ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή στην Περαία: Βγήκαν ρόπαλα, μαχαίρια, λοστάρια για τα μάτια μιας γυναίκας

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια στο Σιντίργκι – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Πέθανε ο Λάμπης Νικολάου, πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα σήμερα είναι πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ευρώπη