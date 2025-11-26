Βούλτεψη για αυτοκριτική Τσίπρα: Είναι αυτό που λέμε “δεν είναι έγκλημα, είναι λάθος”

«Τι να την κάνω εγώ την αυτοκριτική; Αυτό δεν είναι απλή αυτοκριτική. Είναι αυτό που λέμε, δεν είναι έγκλημα, είναι λάθος. Είναι δυνατόν να μου λες ότι ανέλαβες την ευθύνη της χώρας, αλλά δεν διάλεξες σωστούς συνεργάτες και αυτό κάνει την αυτοκριτική και τον εξαγνίζει;» ανέφερε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη στ οΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ερωτηθείσα για την αυτοκριτική που επιχειρεί ο πρώην πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, κυρίως κατά τη πρώτη του κυβερνητική θητεία, μέσα από το βιβλίο του «Ιθάκη».

«Διαβάζω ιστορικά μυθιστορήματα, όπου μου έχουν ανακοινώσει από την αρχή ποια στοιχεία είναι μυθοπλασία και ποια στοιχεία ανταποκρίνονται πλήρως στην ιστορική πραγματικότητα.

Και εγώ έχω γράψει μια σειρά άρθρα για την περίοδο που ήμουν κυβερνητική εκπρόσωπος επί Σαμαρά-Βενιζέλου. Ωστόσο τα στοιχεία που δίνω είναι τεκμηριωμένα. Δεν λέω άλλα αντ’ άλλων» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα πολτό και με πολλά στοιχεία τα οποία είναι ψευδή, για να εξαγνιστείς» τόνισε.

«Εγώ δεν το βλέπω το, έπαθα και έμαθα. Δεν το βλέπω γιατί η μυθοπλασία που κάνει για να εξαγνιστεί δεν του επιτρέπει να μας εξηγήσει τι ακριβώς έκανε λάθος. Λέει ότι ήταν σωστό το δημοψήφισμα διότι πήγε με καλύτερους όρους. Ποιοι ήταν οι καλύτεροι όροι; Το μνημόνιο το τρίτο; Ποιο ήταν; Το ότι τον υποχρέωσαν ενώ ο Σαμαράς βρήκε την εστίαση 23%, την πήγε 13% και αυτός την ξαναπήγε 24% στο ΦΠΑ; Ποιος ήταν; Όταν ο φορολογικός συντελεστής είχε πάει από 45 στο 42% και τον ξαναπήγε 45;» προσέθεσε η κ. Βούλτεψη.

Ως προς την πιθανότητα, το βιβλίο να αποτελεί το εφαλτήριο για την επόμενη κίνηση του κ. Τσίπρα, να ενώσει την Κεντροαριστερά, απαντώντας στο κατά πόσο το θεωρεί εφικτό, η κ. Βούλτεψη είπε «φαντάζομαι ότι γι’ αυτό έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να κάνει κάτι δικό του και να δει ποιους θα πάρει. Αλλά αυτό εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί μέσα από τυχοδιωκτισμούς και εξαπάτηση δεν μπορεί να γίνει η πολιτική ζωή. Εδώ βλέπω εγώ προσπάθεια να παρουσιάσει τον εαυτό του με όρους οικονομικού κέρδους. Δηλαδή πόσα περισσότερα βιβλία θα πουλήσει για να καθίσουμε να δούμε αν πρωτεύουσα της Εσθονίας είναι η Ταλίν ή η Ρίγα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.

Πρέπει να υπάρχουν κεφάλαια για κάθε ένα και κυρίως για τις οικονομικές συνέπειες, όπως το κόψιμο του ΕΚΑΣ και των συντάξεων από τις χήρες και τα ορφανά. Δεν μας το λέει αυτό».