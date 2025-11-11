MENOY

Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης το έσκασε από την πίσω πόρτα για να αποφύγει τους αγρότες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Φυγάς ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης, αφού προκάλεσε την τέλεια καταιγίδα και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα, σήμερα το έσκασε από την πίσω πόρτα της περίφραξης του αεροδρομίου στην Αλεξανδρούπολη, για να αποφύγει τους αγρότες», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Τι να τους πει άλλωστε; Για τις ”γαλάζιες ακρίδες” και την κλοπή ενός δισεκατομμυρίου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τους ”Φραπέδες” και τους ”Χασάπηδες”; Για την καθυστέρηση των ενισχύσεων του 2024 και του 2025, που οδηγούν σε απελπισία τους αγρότες; Για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, που σε κάποιες περιοχές όπως στη Θεσσαλία, καθυστερούν ακόμα και 2,5 χρόνια; Για την ευλογιά στα αιγοπρόβατα, που αφανίζει το ζωικό κεφάλαιο και την ελληνική κτηνοτροφία; Ή για το ακραία υψηλό κόστος παραγωγής; Ή για το πρόβλημα της ξηρασίας ακόμα και στον Έβρο; Ή για την ιδιωτικοποίηση της άρδευσης;», διερωτάται, υπενθυμίζοντας ότι αυτά τα συζήτησε με τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή.

«Για αυτά διαδηλώνουν σήμερα στην Αθήνα. Και έχουν δίκιο. Η ΝΔ είναι επικίνδυνη και οδηγεί στην ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Όχι από την πίσω πόρτα… Από την κυβέρνηση», σημειώνει και καταλήγει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και έναν χρόνο έχει προτείνει ένα σχέδιο ενίσχυσης όλου του αγροτικού τομέα, απαραίτητο για την παραγωγική και κοινωνική αναγέννηση της πατρίδας μας. Και αυτό το σχέδιο μπορεί να το εφαρμόσει μόνο μία προοδευτική κυβέρνηση».

Σωκράτης Φάμελλος

