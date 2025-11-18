Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχεται ότι είναι ανίκανος πρωθυπουργός

«Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θύμιζε έναν πρωθυπουργό ο οποίος ανέλαβε τώρα και δεν ευθύνεται για τίποτα εδώ και έξι χρόνια» σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σχολιάζοντας στο OPEN την συνέντευξη του πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι «ακούσαμε πάρα πολλά “θα”». «Δεν φταίει για το κυκλοφοριακό. Δεν φταίει για την ακρίβεια. Δεν φταίει για το πρόβλημα της στέγης. Είπε το ακραίο ότι δεν γίνεται να βρεθούν από τη μια μέρα στην άλλη διαθέσιμα σπίτια. Δηλαδή έξι χρόνια που είναι πρωθυπουργός δεν μπορούσε να κάνει ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας;», διερωτήθηκε.

Όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας, τον κατηγόρησε ότι «λέει ψέματα». «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός της ακρίβειας. Θυμίζω τη ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα της ΔΕΗ. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρουν ότι έχουν μειωθεί οι τιμές των προϊόντων στις εξαγωγές και έχουν αυξηθεί στην εσωτερική αγορά. Υπάρχει πολλαπλασιασμός της τιμής από το χωράφι στο ράφι και υπεύθυνος είναι ο κ. Μητσοτάκης», είπε, τονίζοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης παραδέχεται ότι είναι ανίκανος πρωθυπουργός επειδή επί 6 χρόνια δεν μπόρεσε να λύσει προβλήματα, που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ουσιαστικά και διαρθρωτικά».

«Το κράτος είναι ο μεγάλος μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας, η οποία έχει 1,5 δισ. κέρδη τον χρόνο. Ο κ. Μητσοτάκης, πέρυσι στη Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας, ζήτησε να βελτιωθούν τα επιτόκια προς όφελος των πολιτών και να κοπούν οι προμήθειες; Γιατί αυτό που μας είπε πέρυσι στη Βουλή για τις προμήθειες των τραπεζών είναι ψέμα. Φέτος τα περισσότερα δισεκατομμύρια κερδών των τραπεζών είναι από προμήθειες. Ο κ. Μητσοτάκης βάζει πλάτη στις τράπεζες για να κλέβουν τους πολίτες μέσα από τις προμήθειες και τα επιτόκια», συμπλήρωσε ο Σ. Φάμελλος.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «οι πολίτες της χώρας λένε ότι το 2019 ζούσαν καλύτερα από σήμερα». «Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είχε μεγαλύτερη δύναμη τότε ο πολίτης, όταν βγήκαμε από τη χρεοκοπία. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν υπουργός των κυβερνήσεων που μας χρεοκόπησαν», ανέφερε, καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό ότι «δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στα δικά του μεγάλα προβλήματα» και γι’ αυτό «χρησιμοποιεί γενικόλογα επιχειρήματα του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου». «Σήμερα η ελληνική κοινωνία κατά 70% θεωρεί ότι έχουμε μια αναποτελεσματική κυβέρνηση διαφθοράς. Και είναι ο ίδιος υπεύθυνος, διότι δεν ακολουθεί ευρωπαϊκές πολιτικές. Γιατί δεν μειώνει τον ΦΠΑ στα τρόφιμα; Γιατί δεν μειώνει τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο; Εγώ έκανα μια πρόταση πρόσφατα. Αν μειώσει, με βάση την πρόταση της ΕΕ, τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, η κάθε οικογένεια θα γλιτώσει 320 ευρώ στα 1.000 λίτρα. Το ζητάει η Ευρώπη, αλλά δεν το κάνει», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της κεντροαριστεράς, παραδέχθηκε ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από την απόφαση του Αλ. Τσίπρα να αποχωρήσει από την Βουλή, ωστόσο, επισήμανε ότι αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει «μια προοδευτική απάντηση στον κ. Μητσοτάκη». Όπως είπε, με τον Αλέξη Τσίπρα «σαφέστατα δεν είμαστε αντίπαλοι», αλλά υπάρχει μία διαφορετική οπτική, ωστόσο τόνισε ότι «οφείλουμε να συγκλίνουμε, για να υπάρχει λύση προς όφελος της κοινωνίας» και πρόσθεσε ότι δεν βρίσκει τον λόγο να είναι σε διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες με τη Νέα Αριστερά, «εφόσον έχουν λυθεί και προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν». «Σαφέστατα η πρότασή μας απευθύνεται και στη Νέα Αριστερά και στο ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι είναι επιζήμιο για την κοινωνία ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και αρνήσεις. Η αναβλητικότητα φθείρει τις συνεργασίες. Μια τέτοια συζήτηση δεν πρέπει να γίνεται με προεκλογικούς όρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει υπερβεί τον κομματικό εγωισμό και έχει καταθέσει αυτή την πρόταση και την υποστηρίζω», υπογράμμισε.