Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τους αυτοδιοικητικούς – Να ενημερώσει τη Βουλή για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση

Για «θεσμική απαξίωση και συρρίκνωση των δήμων» κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης «εξαπάτησε» τους αυτοδιοικητικούς, ενώ για το θέμα των ΕΛΤΑ είπε πως «υποτιμά» τη δημοκρατία, όσο δεν απαντά πότε θα πάει στη Βουλή να ενημερώσει.

«Ζούμε και ζείτε μία φάση οξείας θεσμικής απαξίωσης και συρρίκνωσης των δήμων από την κυβέρνηση.

Ο κύριος Μητσοτάκης εξαπάτησε τους αυτοδιοικητικούς το 2019. Τους υποσχέθηκε πολλά για τους δήμους και τώρα οι δήμοι πληρώνουν, και οι πολίτες μαζί, πολύ ακριβό τίμημα για αυτή την απάτη εναντίον της αυτοδιοίκησης και της λειτουργίας της ως κύτταρο της δημοκρατίας», είπε ο κ. Φάμελλος στην ομιλία του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

«Εδώ υπάρχει ένα θέμα κατάλυσης της αυτοτέλειας και του δημοκρατικού ρόλου των ΟΤΑ. Τα παραδείγματα είναι ακραία και εξοργιστικά», τόνισε και συνέχισε:

«Ενώ η αυτοδιοίκηση ζήτησε με υπόμνημά της να ενισχυθούν οι πολεοδομίες για να εξυπηρετείται και ο πολίτης και το αστικό δομημένο και μη περιβάλλον, η απάντηση ήταν να αφαιρεθούν ως αρμοδιότητες από τους δήμους και να πάνε στην κεντρική διοίκηση.

Ζητάει η αυτοδιοίκηση εδώ και χρόνια να έχει ρόλο στο δημοκρατικό προγραμματισμό για τα θέματα τοπικής ανάπτυξης, κατοχυρωμένο, αλλά παρόλα τα συνταγματικά όρια είναι απαράδεκτο τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να μην εκπονούνται από την αυτοδιοίκηση και να μην αποφασίζουν τα δημοτικά συμβούλια και οι τοπικές κοινωνίες για τι θα γίνει στον τόπο τους.

Ζητήσατε οικονομική ενίσχυση των δήμων αλλά σας παίρνουν τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και το τέλος ανθεκτικότητας μην το είδατε.

Ζητήσετε αποκέντρωση, ποια ήταν η απάντηση; Κλείσαν Τράπεζες, κλείσαν σχολεία, υποθηκοφυλακεία, κλείσαν εφορίες ακόμα και σε πρωτεύουσες νομών.

Και τώρα φτάσαμε στο ακραίο και αιφνιδιαστικό 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ να κλείσουν ως απόδειξη της πλήρους απαξίωσης της περιφερειακής λειτουργίας της χώρας, αλλά και των κοινωνιών και των εκπροσώπων τους.

Γιατί αυτή η απόφαση πάρθηκε με την κυβέρνηση. Ήταν σε γνώση τον κυβερνητικών στελεχών από τις 10 Οκτωβρίου με υπογραφή, αλλά η αυτοδιοίκηση δεν έμαθε τίποτα ούτε οι τοπικές κοινωνίες.

Ο σεβασμός της κυβέρνησης στη δημοκρατία έφτασε μέχρι και να αναβάλλει Επιτροπή της Βουλής μία ώρα πριν συνεδριάσει, γιατί δεν τολμούν τα κυβερνητικά στελέχη να απολογηθούν για το σχέδιο κλεισίματος των ΕΛΤΑ, για να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα.

Στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου έκλεισαν το κατάστημα των ΕΛΤΑ και άνοιξαν δύο ιδιωτικές εταιρίες ταχυμεταφορών που είναι βιώσιμες. Τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να είναι βιώσιμα;

Μην ψάχνετε για δικαιολογίες, Υπερταμείο και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομοθέτησε ο κ. Πιερρακάκης το 2020 και υποσχέθηκε με 250 εκατομμύρια ευρώ τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ. Και τελικά πλιάτσικο και στα ΕΛΤΑ. Χρυσά ενοίκια, χρυσές αμοιβές και φτάσαμε να βλέπουμε εξιλαστήριο θύμα τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ.

Όσο η κυβέρνηση δεν απαντά πότε θα συζητηθεί το θέμα στη Βουλή, υποτιμά τη δημοκρατία. Και αυτό είναι προσβολή για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό της χώρας. Πρέπει να δώσει, έστω και σήμερα μία απάντηση. Πότε θα έρθει στη Βουλή να ενημερώσει για να ενημερώσουμε και εμείς τους δήμους και την ελληνική κοινωνία.

Ειδικότερα για την περιοχή του Έβρου είπε ότι αν κλείσουν τρία καταστήματα των ΕΛΤΑ σε Σουφλίου, Μεταξάς, Τυχερό, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών θα αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκατό χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε πολλές φιέστες στον Έβρο. Αυτή είναι η αποκέντρωση του κύριου Μητσοτάκη, αυτή είναι η έγνοια για τους ακρίτες. Προκήρυξε εδώ ένα έργο που το έλεγαν “Έβρος Μετά”. Απλά, εδώ και μπρος το πρόγραμμα λέγεται “Έβρος Κλειστά”».

Πρόσθεσε πως οι ακρίτες της Θράκης ζήτησαν περιφερειακή ανάπτυξη και αντί αυτής βλέπουν διψήφια δημογραφικά ποσοστά μείωσης του πληθυσμού.

Όπως ανέφερε, στον Δήμο Σουφλίου η μείωση του πληθυσμού είναι 21,6%, του Διδυμοτείχου 17%, της Μαρώνειας Σαππών 18%.

Πριν την ομιλία στο συνέδριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ είχε συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών του νομού Έβρου που τους προηγούμενες μέρες προχώρησαν σε κινητοποιήσεις.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι δεν επισκέφτηκε την Κομοτηνή για να μην συνομιλήσει με τους αγρότες, οι οποίοι, όπως είπε, είναι με σταματημένες επιδοτήσεις και σε απόγνωση από την ευλογιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ