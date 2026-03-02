Σ. Φάμελλος: Να καλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ο κ. Μητσοτάκης

Επίσκεψη στο Ηράκλειο πραγματοποιεί από το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν αποτελεί μια ακραία ανησυχητική εξέλιξη. Έχω από χθες ζητήσει να υπάρχει ενημέρωση από τον κ. Μητσοτάκη και να υπάρχει ρητή δήλωση ότι δεν θα υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας μας» ανέφερε ο κ. Φάμελλος που επισήμανε ότι δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

«Η πρώτη μας προτεραιότητα και η πρώτη έγνοια πρέπει να είναι η ασφαλής αποχώρηση, από τις περιοχές που εμπλέκονται, των Ελλήνων και των Ελληνίδων πολιτών» είπε χαρακτηριστικά, ενώ συμπλήρωσε ότι «χρειαζόμαστε και μια ενημέρωση για τα γενικότερα ζητήματα, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μόνο μεγαλόστομες δηλώσεις, ενώ η Ελλάδα απουσιάζει και από πρωτοβουλίες, αλλά και από ενημέρωση» και πως «υπάρχουν ζητήματα και στο επίπεδο της Ευρώπης και στο επίπεδο της χώρας μας».

Επίσης τόνισε ότι «εδώ που βρίσκεται η κατάσταση, που είναι πάρα πολύ κρίσιμη, αυτό που πρέπει να επιλέξει έστω και την τελευταία στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, στον βαθμό της συνέπειας απέναντι στα σοβαρά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είναι να καλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να υπάρχει ενημέρωση και συνεννόηση για ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα» καταλήγοντας ότι υπάρχει ανησυχία και ζητήματα τα οποία «πρέπει να λυθούν στο επίπεδο των διεθνών θεσμών με σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, γιατί αυτό είναι και το συμφέρον της χώρας μας και το συμφέρον της ειρήνης».

Ο κ. Φάμελλος ξεκίνησε την επίσκεψή του στο Ηράκλειο, από την περιοχή του Κρουσώνα όπου βρέθηκε στο μοναδικό μνημείο στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο στα θύματα των εργατικών δυστυχημάτων για να αποτίσει φόρο τιμής και εν συνεχεία είχε επαφές στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κρουσώνα με συνεταιριστές παραγωγούς.

Σε δηλώσεις του για τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα ο κ. Φάμελλος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «δεν υπάρχει αγροτική πολιτική και αναπτυξιακή πολιτική» ενώ σχολίασε ότι «το μέλλον στον πρωτογενή τομέα βρίσκεται στην ενίσχυση των συνεταιριστικών σχημάτων και στην ενίσχυση των τίμιων αγροτών και αγροτισσών που κακώς έχουν στιγματιστεί από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και εδώ στην Κρήτη» και πως «αντί να τα τρώνε οι “γαλάζιες ακρίδες”, να στηρίζονται οι συνεταιρισμοί και να υπάρχει πραγματικά υπεραξία στο πρωτογενές προϊόν της Ελλάδας».

Ο κ. Φάμελλος έχει προγραμματισμένη συνάντηση με μέλη του Αγροτικού Οικοτεχνικού Συνεταιρισμού Γυναικών «Η Κρουσανιώτισσα» ενώ μετά από μια σύντομη βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, θα έχει συνάντηση με το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και αμέσως μετά συναντήσεις στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.

Το βράδι ο κ. Φάμελλος θα πραγματοποιήσει πολιτική ομιλία στην εκδήλωση της Οργάνωσης Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.