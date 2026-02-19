Σ. Φάμελλος: Με αυτή την κυβέρνηση κυριαρχεί καθεστώς διαφθοράς και εξαπάτησης

Την ανησυχία του για το αν θα επιβιώσει η ελληνική περιφέρεια εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αχελώος TV στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο Σ. Φάμελλος μετέφερε πως κατά την επίσκεψη του στο Αγρίνιο είδε «πάρα πολλά κλειστά μαγαζιά», μίλησε με αγρότες οι οποίοι παραπονέθηκαν ότι έχουν πάρει λιγότερο από το 10% των ενισχύσεων και δεν μπορούν να έχουν φέτος παραγωγή και συνάντησε συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ξοδέψει όλη τη σύνταξη τους και τις υπόλοιπες δέκα ημέρες θα παίρνουν δανεικά.

«Λοιπόν, αν αυτή η εικόνα είναι η “γρήγορη” πληροφορία που πήρα εγώ, μέσα στις πρώτες ώρες που ήμουν στο Αγρίνιο, καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση. Διότι αυτοί ήταν οι άνθρωποι που βρήκαμε έξω. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι μόνοι και μόνες τους στο σπίτι και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα», είπε χαρακτηριστικά και διερωτήθηκε: «Θα επιβιώσει η ελληνική περιφέρεια και η ελληνική οικονομία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις;».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέρριψε την ευθύνη στην κυβέρνηση, τονίζοντας, επίσης, ότι «είναι επιλογή της κυβέρνησης να αφανιστεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα».

«Κυριολεκτικά πλήττονται τα νοικοκυριά, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, και κερδίζουν ποιοι; Οι “Φραπέδες”, οι “Χασάπηδες” και οι εισηγμένες με τα μερίσματα που δεν φορολογούνται ή φορολογούνται πάρα πολύ χαμηλά», είπε, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την φορολογική πολιτική και τονίζοντας την ανάγκη για ρύθμιση και έλεγχο της τραπεζικής αγοράς.

Ειδικά για τα θέματα της περιοχής, έθεσε το ζήτημα της μη σύνδεσης του Αγρινίου με βασικούς άξονες και υποδομές, όπως την Ιονία Οδό, των καθυστερήσεων στον χωροταξικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης που επιτρέπει «πάρτι των “κολλητών”» και του παραγωγικού μοντέλου.

«Ο πρωτογενής τομέας εγκαταλείφθηκε. Υπάρχει μια πρωτοφανής κρίση. Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες τώρα, με τις τελευταίες συζητήσεις», είπε, χαρακτηρίζοντας «ευχάριστη εξέλιξη» ότι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά κατέληξαν σε ένα κοινό σχέδιο νόμου, «έτσι ώστε να υπάρχει εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα και παράλληλα συμμετοχή των φορέων και αγροτών, γεωργών, κτηνοτρόφων, αλιέων, μελισσοκόμων, αλλά και των επιστημόνων, έτσι ώστε αυτή η στρατηγική να συντάσσεται υπό την αιγίδα της Βουλής».

Όπως εξήγησε αυτή ήταν «η πρώτη προσπάθεια κοινής νομοθετικής πρότασης των τριών προοδευτικών κομμάτων σε επίπεδο Κοινοβουλίου» και «έχει έναν ισχυρό συμβολισμό». «Δείχνει ότι υπάρχει ένα πεδίο διαλόγου για ένα επιμέρους θέμα. Δεν θέλω να υποθέτω και να προλέγω μια μεγαλοστομία για το τι θα γίνει στο μέλλον. Όχι, θέλω να είμαι απόλυτα ρεαλιστής. Θα έπρεπε να έχουμε κάνει περισσότερα», σημείωσε, ενώ επανέλαβε την ανάγκη για ένα «ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο» στις επόμενες εκλογές, όπως και την πρόθεση «σύγκλισης» με τον Αλέξη Τσίπρα. «Αν δεν πειστεί η κοινωνία, αν δεν δώσουμε έμπνευση στους πολίτες, σε όλους τους δημιουργικούς δημοκράτες πολίτες ότι μπορεί η πολιτική να αλλάξει τη ζωή μας, τότε θα κυριαρχεί ο κ. Μητσοτάκης και ένα καθεστώς διαφθοράς και διαπλοκής», υπογράμμισε.

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, προέβλεψε ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έχει ούτε τα δημοσκοπικά ποσοστά που παρουσιάζει σήμερα, αν υπάρξει προοδευτικό αντίπαλο δέος». «Αυτή είναι η ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί πρέπει να υπάρχει πρόταση διακυβέρνησης για να τοποθετηθούν και οι πολίτες. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι η κάλπη πάντα κρύβει και εκπλήξεις», κατέληξε.