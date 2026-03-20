Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο των Τραμπ – Νετανιάχου

Με σύνθημα «Όχι στον πόλεμο» και «Καμία εμπλοκή στον πόλεμο Τραμπ-Νετανιάχου» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα σχετική αφίσα.

«Η Ειρήνη και το Διεθνές Δίκαιο είναι το μόνο ασφαλές μονοπάτι για το μέλλον και τους λαούς του κόσμου. Όχι στη φρίκη του πολέμου», σημειώνει ο Σ. Φάμελλος στη δήλωσή του, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα οφείλει να είναι δύναμη ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας με ενεργητική εξωτερική πολιτική».

«Να σταματήσει τώρα η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο των Τραμπ-Νετανιάχου. Δυναμώνουμε τη φωνή της κοινωνίας και τους αγώνες για Ειρήνη-Δημοκρατία-Κοινωνική Δικαιοσύνη», καταλήγει.

ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Hellenic Train: Ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Μέσα σε πέντε μέρες χτύπησα το πόδι και το κεφάλι μου, έπαθα αλλεργικό σοκ και παραμορφώθηκα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Η πρώτη φωτογραφία του μετά την επέμβαση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Σφράγισε γνωστό νυχτερινό κέντρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Βίντεο Κωνσταντοπούλου από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας: “Απίθανα έκτροπα, έγιναν μηνύσεις από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Δένδιας: Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία προστατεύουν και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και των Ευρωπαίων