Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο των Τραμπ – Νετανιάχου

Με σύνθημα «Όχι στον πόλεμο» και «Καμία εμπλοκή στον πόλεμο Τραμπ-Νετανιάχου» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα σχετική αφίσα.

«Η Ειρήνη και το Διεθνές Δίκαιο είναι το μόνο ασφαλές μονοπάτι για το μέλλον και τους λαούς του κόσμου. Όχι στη φρίκη του πολέμου», σημειώνει ο Σ. Φάμελλος στη δήλωσή του, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα οφείλει να είναι δύναμη ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας με ενεργητική εξωτερική πολιτική».

«Να σταματήσει τώρα η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο των Τραμπ-Νετανιάχου. Δυναμώνουμε τη φωνή της κοινωνίας και τους αγώνες για Ειρήνη-Δημοκρατία-Κοινωνική Δικαιοσύνη», καταλήγει.

