Σ. Φάμελλος: Δουλεύετε για τα καρτέλ και τις αμερικάνικες εταιρείες υδρογονανθράκων, όχι για τους πολίτες ούτε για τη βιομηχανία

Στο ζήτημα της «αισχροκέρδειας» των διυλιστηρίων επανήλθε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε απάντησή του προς τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κάνοντας λόγο για «νταβαντζήδες που στηρίζουν την κυβέρνηση». «Τα καρτέλ και οι αμερικάνικες εταιρείες των υδρογονανθράκων. Γι’ αυτούς δουλεύετε, όχι για τους πολίτες ούτε για τη βιομηχανία», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε υπεροφορολογήσει τους πολίτες, ο Σ. Φάμελλος σχολίασε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια πατρίδα χρεοκοπημένη από αυτούς που χρειαζόντουσαν «δέκα Παπασταύρου» και υπογράμμισε ότι κατάφερε «να κρατήσει την κοινωνία όρθια, με σοβαρό κοινωνικό σύστημα υποστήριξης».

«Δεν έχετε πάρει κανένα μέτρο. Και τώρα μας κάνετε κριτική γιατί είπαμε ότι η Αυστρία θα πάρει καθυστερημένα μέτρα. Θα πάρετε εσείς;», διερωτήθηκε ο Σ. Φάμελλος και κατέληξε, καλώντας την κυβέρνηση να φέρει προς ψήφιση τις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν έχετε το ανάστημα. Δεν τα βάζετε με τους νταβαντζήδες και πετάτε πράσινη ενέργεια στη θάλασσα».

