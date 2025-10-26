Σ. Φάμελλος: Αυτές οι μέρες μας γεμίζουν ταυτόχρονα με έμπνευση αλλά και με ευθύνη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μετά τη δοξολογία για την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και για τη γιορτή του Πολιούχου της πόλης, Αγίου Δημητρίου σε δηλώσεις του τόνισε πως «αυτές οι μέρες μας γεμίζουν ταυτόχρονα με έμπνευση αλλά και με ευθύνη».

Αναλυτικά:

«Σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε διπλή γιορτή. Γιορτάζουμε τον Πολιούχο της πόλης μας, Άγιο Δημήτριο, αλλά και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον οθωμανικό ζυγό.

Αυτές οι μέρες μας γεμίζουν ταυτόχρονα με έμπνευση αλλά και με ευθύνη. Σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητες, η πρώτη μας ευθύνη είναι η Ειρήνη. Για να μην κυριαρχήσει ο νόμος του ισχυρού.

Για την πατρίδα μας, ισχυρή Δημοκρατία, με Δικαιοσύνη, χωρίς διακρίσεις και χωρίς ανισότητες. Για να μπορούν οι νέοι και οι νέες της χώρας μας να έχουν προκοπή και μέλλον εδώ στον τόπο μας.

Για τη Θεσσαλονίκη μας, η ευθύνη μας επίσης μεγαλώνει. Για να είναι πραγματικά Μητρόπολη των Βαλκανίων. Για να έχει δυνατές υποδομές, για να στηριχτεί στην επιστήμη της.

Τιμούμε και τα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποστηρίζουμε την ενίσχυση όλων των δομών της δημόσιας Παιδείας. Να στηριχτούμε στους ανθρώπους της επιστήμης, της διανόησης, της τέχνης και του πολιτισμού, για να έχει και η Θεσσαλονίκη συμμετοχή σε μια Ελλάδα προοδευτική.

Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες».