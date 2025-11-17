MENOY

Σ. Αρναούτογλου: Η Ευρώπη να δράσει και στα ελληνικά ύδατα κατά της παράνομης τουρκικής αλιείας

«Η Ευρώπη περνά επιτέλους από τα λόγια στις πράξεις απέναντι στην παράνομη, αδήλωτη και άναρχη αλιεία στη Μεσόγειο», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, μέλος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωκοινοβουλίου, σε δήλωση του, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) να επιβληθούν για πρώτη φορά κυρώσεις σε 21 αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών.

«Αποτελεί κομβικό βήμα στην ουσιαστική εφαρμογή των Ευρωπαϊκών κανόνων προστασίας της θάλασσας» και «συνδέεται άμεσα με τη γραμμή που ενίσχυσε η Επιτροπή Αλιείας μέσα από την τροπολογία που κατέθεσα και υπερψηφίστηκε στη Γνωμοδότηση της Επιτροπής προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών για τον Ετήσιο Προϋπολογισμό της ΕΕ 2026» σημειώνει.

Με αυτή την τροπολογία, προσθέτει, «η Ελλάδα και η Κύπρος αναγνωρίστηκαν επισήμως ως περιοχές υψηλού κινδύνου από παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες τρίτων χωρών, ενώ ζητήθηκε ενίσχυση των ελέγχων και της διεθνούς συνεργασίας μέσω της EFCA».

Ο κ. Αρναούτογλου καλεί την ευρωπαϊκή αρχή «που σήμερα επιβάλλει κυρώσεις στη Δυτική Μεσόγειο να δράσει και στα ελληνικά ύδατα, απέναντι σε κάθε μορφή παράνομης δραστηριότητας — συμπεριλαμβανομένης της Τουρκικής αλιείας».

Επίσης υπογραμμίζει ότι «η προστασία των θαλασσών μας, των επαγγελματιών αλιέων και της επισιτιστικής ασφάλειας των νησιών και των παράκτιων κοινοτήτων δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, είναι θέμα δικαιοσύνης, διαφάνειας και ίσων κανόνων για όλους. Η Ευρώπη αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, οι κανόνες εφαρμόζονται. Και εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να εφαρμόζονται επιτέλους και στη δική μας θάλασσα».

