Ράνια Θρασκιά: Απαράδεκτο να είναι καγκελόφραχτο το Γαλεριανό Συγκρότημα, τα μνημεία δεν φυλακίζονται

Η Ράνια Θρασκιά, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, έφερε με επίκαιρη ερώτησή της στη Βουλή το ζήτημα της επανατοποθέτησης καγκελόφρακτης περίφραξης στο Γαλεριανό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, στον ιστορικό άξονα που συνδέει τη Ροτόντα Θεσσαλονίκης με την Αψίδα του Γαλερίου (Καμάρα).

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης, χαρακτήρισε απαράδεκτη την εκ νέου τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στον αρχαιολογικό χώρο, επισημαίνοντας πως “έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, επιστημονικούς φορείς και πολίτες, καθώς δημιουργείται οπτική αποκοπή του μνημείου από τον αστικό ιστό και αλλοιώνεται ο χαρακτήρας ενός από τα σημαντικότερα μνημειακά σύνολα της πόλης”.

Τόνισε δε ότι “η πρακτική των τελευταίων μηνών, με το διαρκές «βάλε–βγάλε» των κιγκλιδωμάτων, που δημιουργεί την αίσθηση εργοταξίου στην καρδιά της πόλης, ενισχύει την εικόνα προχειρότητας και αναδεικνύει την απουσία ενός συνεκτικού σχεδιασμού για την προστασία και την ανάδειξη του χώρου. Η βουλευτής υπογράμμισε επίσης ότι, παρότι η ανάγκη προστασίας των μνημείων από φθορές και βανδαλισμούς είναι αυτονόητη, η προστασία αυτή δεν μπορεί να ταυτίζεται με την απομόνωσή τους ούτε να δημιουργεί εικόνα «οπτικής φυλακής» σε έναν τόσο εμβληματικό δημόσιο χώρο”.

Στη συνέχεια ρώτησε την Υπουργό Πολιτισμού αν προτίθεται να προχωρήσει στην οριστική αφαίρεση των κιγκλιδωμάτων και ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας και ανάδειξης του Γαλεριανού Συγκροτήματος, σε συνέχεια ουσιαστικού διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η κα Θρασκιά, “η κ. Μενδώνη, στην αρχή της τοποθέτησής της ανέφερε ότι «η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης κάνει δοκιμαστικές τοποθετήσεις, προκειμένου να καταλήξει στην τελική μορφή της τοποθέτησης των κιγκλιδωμάτων στο Γαλεριανό Συγκρότημα» Άρα, τα κάγκελα ήρθαν για να μείνουν, με το ζητούμενο να περιορίζεται στο αν θα είναι βιδωμένα μέσα ή πάνω στην περίφραξη και στο αν θα είναι λίγα εκατοστά ψηλότερα ή χαμηλότερα. Μας είπε δε, για άλλη μια φορά, ότι φταίνε οι παραβατικές συμπεριφορές και οι βανδαλισμοί κι επομένως τα κάγκελα είναι ο μόνος τρόπος φύλαξης“.

“Δεν μας είπε όμως η Υπουργός τίποτα για τη σαφή θέση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο οποίος επισημαίνει ότι η αποκοπή των μνημείων από τη ζωή της πόλης μέσω καγκελόφραξης παραβιάζει βασικές αρχές για τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο των μνημείων. Επίσης δεν μας είπε τίποτα για την ανάγκη προσλήψεων προσωπικού, ώστε να διασφαλιστούν τόσο η προστασία όσο και η ουσιαστική ανάδειξη των μνημείων”, υποστηρίζει η Ράνια Θρασκιά και προσθέτει:

“Στη συνέχεια, μας είπε γενικά για την πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη κι ότι ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε τέτοιου είδους πολιτική. Μα φυσικά, ποτέ άλλοτε δεν υπήρχαν κάγκελα στο Γαλεριανό Συγκρότημα. Ποτέ άλλοτε δεν έκλεινε ο Λευκός Πύργος σε εορταστικές περιόδους όπως το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης όπως συνέβη το περασμένο καλοκαίρι”.

“Όταν η απάντηση της Πολιτείας στα προβλήματα είναι απλώς περισσότερα κάγκελα και «λουκέτα», αυτά δεν συνιστούν παρεμβάσεις ανάδειξης και προστασίας των μνημείων, αλλά ομολογία έλλειψης ουσιαστικού σχεδιασμού. Η προστασία των μνημείων δεν μπορεί να σημαίνει την απομόνωσή τους πίσω από κάγκελα. Η Θεσσαλονίκη αξίζει μια σοβαρή, ολοκληρωμένη πολιτική για την πολιτιστική κληρονομιά της”, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η βουλευτής ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης, Ράνια Θρασκιά.