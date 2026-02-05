Πυρά Παύλου Μαρινάκη κατά Αλέξη Τσίπρα για τη Χίο: “Να μπει ένα όριο στην υποκρισία”

Στην αντεπίθεση πέρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα για τη ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Χίου, που κόστισε τη ζωή σε 15 μετανάστες.

Απαντώντας σε ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «βαθύτατα προβληματική» τοποθέτηση, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να μπει ένα όριο στην υποκρισία ενός μέρους του πολιτικού συστήματος».

«Θα συμφωνήσω σε ένα σημείο με τον κύριο Τσίπρα, πριν πάω στα σημεία τα οποία διαφωνώ» είπε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, Πέμπτη (05/02).

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι απελπισμένοι, είναι απόλυτη τραγωδία. Αλλά το ερώτημα είναι ποιοι τους εκμεταλλεύονται. Δεν είναι δολοφόνοι οι διακινητές; Πώς λέγεται κάποιος που βάζει πάνω από 40 ανθρώπους, ανάμεσά τους και παιδιά, σε ένα σκάφος εννέα μέτρων χωρίς σωσίβια;» διερωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στον κ. Τσίπρα για τη χρήση του όρου «δολοφόνοι διακινητές» σε εισαγωγικά: «Αυτό είναι όχι απλώς απορίας άξιο. Είναι ντροπή».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε το έργο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, αναφέροντας ότι «ορισμένοι από αυτούς τραυματίστηκαν στην επιχείρηση διάσωσης» και χαρακτήρισε «υγιή και ενστικτώδη» αντίδραση κάθε πολίτη «να εμπιστευτεί τους ανθρώπους που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή και να αναμένει το πόρισμα για τις υπόλοιπες πτυχές».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «γίνεται ένα τραγικό συμβάν με ξεκάθαρη ευθύνη των διακινητών», για να προσθέσει με νόημα πως «δεν είναι δυνατόν η πρώτη αντίδραση να είναι η κατηγορία προς το Λιμενικό».

Ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε τη θητεία Τσίπρα, μιλώντας για «τον πρωθυπουργό της Μόριας και της Ειδομένης», και κατηγόρησε στελέχη της Αριστεράς για ιδεοληπτική στάση: «Για κάποιους, οι ιδεοληψίες είναι πάνω από όλα -και αυτό το καταλαβαίνουν πλέον και οι πολίτες, γι’ αυτό και βυθίζονται σε μονοψήφια ποσοστά».

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης υπέρ της εξάρθρωσης των κυκλωμάτων διακινητών, σημειώνοντας πως ήδη έχει αναγνωριστεί ένας εξ αυτών, και εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.