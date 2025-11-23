MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψήφισε στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης – “Η μόνη παράταξη που εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και προκοπή”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το εκλογικό του δικαίωμα για τις εσωκομματικές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας άσκησε το απόγευμα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο.

Ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο Πνευματικό Κέντρο των Κάτω Πετραλώνων λίγα λεπτά μετά τις 18:00. Κατά την άφιξή του στο εκλογικό κέντρο, ο πρωθυπουργός έτυχε θερμής υποδοχής από μέλη και φίλους του κόμματος που βρίσκονταν στο σημείο για την εκλογική διαδικασία.

Φωτογραφία: Intime

«Γέμισαν οι κάλπες» ήταν το πρώτο σχόλιο του κ. Μητσοτάκη όταν έφτασε στη γραμματεία, ενώ και σε δήλωσή του αργότερα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τους 122.000 πολίτες που συμμετείχαν στη διαδικασία, πολλοί εξ αυτών για πρώτη φορά, όπως είπε.

Αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Η ΝΔ αντλεί δύναμη από τα μέλη της. Είναι η μόνη παράταξη που εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και προκοπή στους πολίτες»

Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Σοφιάνα Αβραμάκη: Μου ζητούν να τους στείλω τις κάλτσες μου μετά από την προπόνηση

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Γιούλη Τσαγκαράκη: Έχω δεχθεί πισώπλατες μαχαιριές, τρως τα μούτρα σου και μετά λες ‘πάμε να το φτιάξουμε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει, όπως την οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Γεωργιάδης: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγαλύτερη πολιτική παράταξη της χώρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Παπασταύρου: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί τη μέγιστη συναίνεση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Μπλόκα στις Εθνικές οδούς αποφάσισαν οι αγρότες – Κλείνουν λιμάνια και τελωνεία