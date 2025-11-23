Ψήφισε στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης – “Η μόνη παράταξη που εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και προκοπή”

Το εκλογικό του δικαίωμα για τις εσωκομματικές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας άσκησε το απόγευμα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο.

Ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο Πνευματικό Κέντρο των Κάτω Πετραλώνων λίγα λεπτά μετά τις 18:00. Κατά την άφιξή του στο εκλογικό κέντρο, ο πρωθυπουργός έτυχε θερμής υποδοχής από μέλη και φίλους του κόμματος που βρίσκονταν στο σημείο για την εκλογική διαδικασία.

Φωτογραφία: Intime

«Γέμισαν οι κάλπες» ήταν το πρώτο σχόλιο του κ. Μητσοτάκη όταν έφτασε στη γραμματεία, ενώ και σε δήλωσή του αργότερα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τους 122.000 πολίτες που συμμετείχαν στη διαδικασία, πολλοί εξ αυτών για πρώτη φορά, όπως είπε.

Αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Η ΝΔ αντλεί δύναμη από τα μέλη της. Είναι η μόνη παράταξη που εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και προκοπή στους πολίτες»