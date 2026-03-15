Ψήφισε ο Ν. Ανδρουλάκης: “Η αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας”

Τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζουν για την ανάδειξη των συνέδρων σε όλη τη χώρα, ευχαρίστησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το Περιστέρι όπου ψήφισε στις εσωκομματικές εκλογές.

«Μαζί θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τις εθνικές εκλογές για την πολιτική αλλαγή. Αγώνα με αισιοδοξία, με δυναμισμό και πάνω απ’ όλα με αξιοπρέπεια», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και απηύθυνε πρόσκληση «σε κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, ό,τι επιλογή κι αν έκαναν στις τελευταίες εθνικές εκλογές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη, με λιγότερες ανισότητες, με ισχυρότερο κράτος δικαίου και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «η αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η πολιτική της περιφρόνησε τους αγώνες, τις θυσίες των πολιτών τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Διότι οι πολιτικές τους, έφεραν περισσότερες ανισότητες, μεγαλύτερη ακρίβεια στα τρόφιμα, στη στέγαση και αποδυνάμωσαν τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία και γιατί οι επιλογές τους δημιούργησαν πυρήνες διαφθοράς, αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας σε πολλά σημεία του κράτους».

«Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί μαζί μπορούμε να κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε», κατέληξε.

