Προβάδισμα ΝΔ με “καμπανάκι” για ακρίβεια και ΟΠΕΚΕΠΕ σε νέα δημοσκόπηση – Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα
Πρώτη με ποσοστό 25,2% κατατάσσεται η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της GPO, όπου οι πολίτες χτυπούν «καμπανάκι» για την ακρίβεια.
Στην δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης του Star, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να ενισχύεται κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρίας τον Σεπτέμβριο.
Ενισχυμένο κατά 0,3% εμφανίζεται και το ΠΑΣΟΚ που καταλαμβάνει την δεύτερη θέση συγκεντρώνοντας 12,6%.
Και ακολουθούν:
- Ελληνική Λύση 10,4% ενισχυμένη κατά 0,6%
- ΚΚΕ 8,5% ενισχυμένο κατά 0,6%
- Πλεύση Ελευθερίας 5,8% με απώλειες 2,1%
- ΣΥΡΙΖΑ 4,1% με απώλειες 1,1%
- Φωνή Λογικής 3%
- Νίκη 2,3%
- Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%
- Μέρα 25 1,9% και
- Νέα Αριστερά 1,5%
- Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων είναι 13,3%.
Σημαντικό πρόβλημα η ακρίβεια
Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%.
Ακολουθούν:
- η διαφθορά 15,9%,
- η Υγεία 5,1%,
- το Μεταναστευτικό 3,7%,
- τα εθνικά θέματα 3,6%,
- η ανάπτυξη της οικονομίας 3,4%
- η Παιδεία 2,1% και
- η ασφάλεια 1,9%.
Το 70,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.
Το 65,3% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη βελτίωση των υποδομών Υγείας.
Το 67,2% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την στήριξη της ελληνικής οικογένειας.
Αντίθετα, το 56,6% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις ενέργειες που γίνονται για την αναδιοργάνωση και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.
Πώς επιδρά η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.
Μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, το 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης ενώ το 70,8% δηλωνει ότι θα ήθελε να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.
Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Το «κόμμα» Τσίπρα
Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό.
Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.