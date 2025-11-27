MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προβάδισμα ΝΔ με “καμπανάκι” για ακρίβεια και ΟΠΕΚΕΠΕ σε νέα δημοσκόπηση – Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πρώτη με ποσοστό 25,2% κατατάσσεται η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της GPO, όπου οι πολίτες χτυπούν «καμπανάκι» για την ακρίβεια.

Στην δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης του Star, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να ενισχύεται κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρίας τον Σεπτέμβριο.

Ενισχυμένο κατά 0,3% εμφανίζεται και το ΠΑΣΟΚ που καταλαμβάνει την δεύτερη θέση συγκεντρώνοντας 12,6%.

Και ακολουθούν:

  • Ελληνική Λύση 10,4% ενισχυμένη κατά 0,6%
  • ΚΚΕ 8,5% ενισχυμένο κατά 0,6%
  • Πλεύση Ελευθερίας 5,8% με απώλειες 2,1%
  • ΣΥΡΙΖΑ 4,1% με απώλειες 1,1%
  • Φωνή Λογικής 3%
  • Νίκη 2,3%
  • Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%
  • Μέρα 25 1,9% και
  • Νέα Αριστερά 1,5%
  • Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων είναι 13,3%.

Σημαντικό πρόβλημα η ακρίβεια

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%.

Ακολουθούν:

  • η διαφθορά 15,9%,
  • η Υγεία 5,1%,
  • το Μεταναστευτικό 3,7%,
  • τα εθνικά θέματα 3,6%,
  • η ανάπτυξη της οικονομίας 3,4%
  • η Παιδεία 2,1% και
  • η ασφάλεια 1,9%.

Το 70,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.

Το 65,3% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη βελτίωση των υποδομών Υγείας.

Το 67,2% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Αντίθετα, το 56,6% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις ενέργειες που γίνονται για την αναδιοργάνωση και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πώς επιδρά η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.

Μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, το 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης ενώ το 70,8% δηλωνει ότι θα ήθελε να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το «κόμμα» Τσίπρα

Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό.

Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.

Δημοσκόπηση

