MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προσκλητήριο Ανδρουλάκη σε Φάμελλο και Χαρίτση σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πρόσκληση απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στους ομολόγους του, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση στην τελική ευθεία για το 4ο τακτικό συνέδριο του κινήματος.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης απηύθυνε πρόσκληση σε Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση να συμμετάσχουν σε θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», το οποίο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, όπως μεταδίδει το newsit.gr.

«Σε μία περίοδο κατά την οποία οι θεσμοί και η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δοκιμάζονται από τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες όλοι μας έχουμε αναδείξει και καταδικάσει, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των προοδευτικών δυνάμεων σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τη θωράκιση των θεσμών.

Η παρουσία και συμμετοχή σας θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 11 το πρωί, στο κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (TAE KWON DO).

Αλέξης Χαρίτσης Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ Σωκράτης Φάμελλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 14 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Σαντορίνη: Κλειστό το λιμάνι λόγω κατολίσθησης – “Χρειάζονται μέτρα”

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Αδιάκοποι βομβαρδισμοί ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν – Αναχαιτίσεις πυραύλων και drones σε χώρες του Κόλπου

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Επικεφαλής ΔΟΕ: Η αποκατάσταση της προμήθειας πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο μπορεί να χρειαστεί 6 μήνες

ΖΩΔΙΑ 21 ώρες πριν

Τα 4 πιο ειλικρινή ζώδια – Δεν μασάνε πότε τα λόγια τους

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ιράν: Νεκρός και ο ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών της Μπασίτζ, Εσμαίλ Αχμάντι