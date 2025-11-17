MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προσήχθη ο γραμματέας της ΠΑΣΠ Παντείου – Εξηγήσεις ζητά το ΠΑΣΟΚ

Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητά το ΠΑΣΟΚ για την προληπτική προσαγωγή του γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου από την αστυνομία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους και όπως έγινε γνωστό, μέχρι τις 5.00 το απόγευμα είχε προχωρήσει σε 11 συλλήψεις και 43 προσαγωγές. 

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς ο γραμματέας της ΠΑΣΠ μετέφερε απλώς καρέκλες χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά.

Η Χαριλάου Τρικούπη ρωτά την κυβέρνηση και αναμένει απαντήσεις:

Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές;
Ποιον στόχο υπηρετούν;

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Απίστευτο και όμως αληθινό. Εν έτει 2025 η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά. Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές; Ποιον στόχο υπηρετούν; Αναμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης».

