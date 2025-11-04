Προς παραίτηση ο CEO των ΕΛΤΑ – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Επί τάπητος έχει τεθεί από την κυβέρνηση το θέμα των ΕΛΤΑ μετά και τις χθεσινές εξελίξεις και το αντάρτικο των βουλευτών της ΝΔ σε μαραθώνια τηλεδιάσκεψη με τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.

Στη σύσκεψη η οποία σύμφωνα πληροφορίες του newsit.gr γίνεται υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να αποφασιστούν τα επόμενα βλήματα καθώς σήμερα έχει προγραμματιστεί στις 13.00 κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής.

Υπενθυμίζεται ότι στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη υπήρξαν πολλοί βουλευτές που ζήτησαν την παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν τον κ. Σκλήκα να έχει θέσει την παραίτησή του στην διάθεση του Υπερταμείου όπου ανήκουν τα ΕΛΤΑ.