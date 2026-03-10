Πλεύρης: Προτεραιότητά μας η πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και η άμεση επιστροφή των παράνομων μεταναστών

Η Διεθνής Αμνηστία ⁩ έστειλε επιστολή στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσα από την οποία εξέφραζε τη διαφωνία της με τη δημιουργία κέντρων επιστροφής για τους παράνομους μετανάστες και καλούσε τον υπουργό Θάνο Πλεύρη να σταματήσει κάθε σχετική ενέργεια.

Σε ανάρτησή του, ο Θάνος Πλεύρης αναφέρει πως «είμαι πλέον σίγουρος για την ορθότητα του εγχειρήματος» ενώ παρέθεσε και την απάντησή του προς τη Διεθνής Αμνηστία.

Στην απάντησή του προς την Διεθνής Αμνηστία ο κ. Πλεύρης ανέφερε:

«Αξιότιμε κ. Διευθυντά

Έλαβα την από 05/03/26 επιστολή σας με την οποία με καλείτε να απέχω από περαιτέρω προσπάθειες για τη δημιουργία return hubs (κέντρων επιστροφών) σε τρίτες χώρες.

Σας ενημερώνω ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες τέσσερις χώρες της ΕΕ έχουμε συμφωνήσει και θα συμμετάσχουμε στη δημιουργία τέτοιων κέντρων μετά την ψήφιση του Κανονισμού Επιστροφών, τον οποίο και θα στηρίξουμε.

Σε όλες αυτές τις διαδικασίες δεν επιθυμούμε απλά να συμμετάσχουμε αλλά να πρωταγωνιστήσουμε καθώς η προτεραιότητά μας είναι η πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και η άμεση επιστροφή των παράνομων μεταναστών.

Συνεπώς να είστε βέβαιοι ότι όχι απλά δεν θα απέχουμε όπως αναρμοδίως και προσβλητικώς μας «καλείτε» να πράξουμε, αλλά θα κινηθούμε τάχιστα για τη δημιουργία αυτών των κέντρων.

Κρατάμε τις παρατηρήσεις σας προκειμένου να τύχουν της αξιολόγησης και του σεβασμού που τους πρέπει».