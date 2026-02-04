MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για την τραγωδία στη Χίο: Καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δίνουμε απέναντι στους δολοφόνους- διακινητές παρανόμων μεταναστών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στη Βουλή.

«Δυστυχώς χθες υπήρξε σκάφος που αφού εντοπίστηκε από το Λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του Λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα. Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου, να δώσω συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού που έσωσαν τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί αφού στο σύνολό τους βρέθηκαν στη θάλασσα, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας», τόνισε ο κ. Πλεύρης.

«Το συγκεκριμένο συμβάν καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δίνουμε απέναντι στους δολοφόνους – διακινητές παρανόμων μεταναστών και το σημερινό νομοσχέδιο έχει συγκεκριμένες διατάξεις που αυστηροποιεί τις ποινές για αυτούς τους δολοφόνους που είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει», πρόσθεσε.

