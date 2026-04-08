Πλεύρης: Γελοίοι ή ήσσονος σημασίας οι φάκελοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε ετοιμότητα η Ελλάδα για μεταναστευτικές πιέσεις

Στην πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους για την Ελλάδα, αλλά και στα ανοιχτά πολιτικά και μεταναστευτικά ζητήματα, αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Live Now» του ΕΡΤnews.

Αναφερόμενος στην εκεχειρία στην περιοχή, ο υπουργός υπογράμμισε πως πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «εκεχειρία δεν σημαίνει το τέλος». Όπως σημείωσε, η ελπίδα είναι να αποτελέσει την απαρχή για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, επισημαίνοντας πως μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές πιέσεις, μεταξύ άλλων και στο μεταναστευτικό. Αντίθετα, όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ειρήνευσης, τόσο περιορίζεται ο κίνδυνος έντονων μεταναστευτικών ροών.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην περιοχή, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής οι εκτοπισμοί παραμένουν κυρίως εσωτερικοί, χωρίς να έχει ασκηθεί πίεση στα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας. Ωστόσο, προειδοποίησε πως μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα, ειδικά σε σχέση με τα σύνορα με την Τουρκία.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους καταγράφεται σημαντική μείωση στις ροές, της τάξης του 63%-65% στα θαλάσσια σύνορα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, τόνισε ότι το βασικό μέτωπο που απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι η Λιβύη, το οποίο χαρακτήρισε ιδιότυπο, καθώς μπορεί να παρουσιάζει απότομες αυξομειώσεις λόγω της δράσης κυκλωμάτων διακίνησης.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, ο υπουργός αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές με την ανατολική Λιβύη, ενώ στην Κρήτη προχωρά η δημιουργία δομών προσωρινής φιλοξενίας, τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο, ώστε να υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση αυξημένων ροών.

Σχολιάζοντας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σχετικές δικογραφίες, ο κ. Πλεύρης εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τη διαδικασία που ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως ανέφερε, θεωρεί προβληματική την αποσπασματική αποστολή φακέλων, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρχουν στοιχεία εδώ και μήνες και να αποστέλλονται τμηματικά». Μάλιστα, έκανε λόγο για νομικά πλημμελή πρακτική, αποφεύγοντας ωστόσο να αποδώσει πολιτικά κίνητρα.

Αναφορικά με το περιεχόμενο των φακέλων, υποστήριξε ότι κατά την εκτίμησή του πολλές από τις υποθέσεις είναι «από γελοίες έως ήσσονος σημασίας», εκφράζοντας την ανησυχία ότι ενδέχεται να διασύρονται πρόσωπα χωρίς να στοιχειοθετείται αδίκημα. Τόνισε πάντως ότι η τελική κρίση ανήκει στη Δικαιοσύνη και πως η Βουλή εξετάζει μόνο ζητήματα άρσης ασυλίας.

Παράλληλα, άσκησε κριτική και για διαρροές στοιχείων, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες πρακτικές που επηρεάζουν τη δημόσια συζήτηση και δημιουργούν την εντύπωση παρεμβάσεων στην πολιτική ζωή.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα πρόωρων εκλογών, υπογραμμίζοντας ότι ο χρόνος έχει ήδη καθοριστεί από τον πρωθυπουργό και ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει κανονικά το έργο της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συζήτηση για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, δηλώνοντας υπέρμαχος της πλήρους διάκρισης των ρόλων. Όπως σημείωσε, ένα τέτοιο μοντέλο θα ενίσχυε τη λειτουργία των θεσμών, με ισχυρότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο και σαφέστερους ρόλους.

Τέλος, σχετικά με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τίθεται σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι περιλαμβάνει τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία για τις χώρες πρώτης υποδοχής. Από τη μία, προβλέπει ταχύτερες επιστροφές στις χώρες καταγωγής, ενώ από την άλλη διατηρεί πιέσεις μέσω του κανονισμού του Δουβλίνου.

Όπως αποκάλυψε, η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε συμφωνίες με χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο, ώστε να μη δεχθεί επιστροφές μέχρι την έναρξη του νέου πλαισίου, ξεκινώντας «από καθαρή βάση». Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται μετανάστες που δεν μπορούν να επιστραφούν στις χώρες καταγωγής τους.

Ο υπουργός κατέληξε ότι πρόκειται για μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία, υπογραμμίζοντας πως η χώρα προσαρμόζεται με στόχο τη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για την ελληνική κοινωνία.