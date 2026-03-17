Πλεύρης: Είδαμε ανήλικες να στοχοποιούνται σε δομές μεταναστών επειδή δεν φορούσαν μπούρκα

Στη συζήτηση που έχει ανοίξει το υπουργείο Μετανάστευσης για το ενδεχόμενο απαγόρευσης της μπούρκας αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης ο Θάνος Πλεύρης εξηγώντας ότι αυτή ξεκίνησε όταν παρατηρήθηκε σε δομές μεταναστών ότι ανήλικα κορίτσια στοχοποιούνταν από άνδρες επειδή δεν φορούσαν μπούρκα.

«Εμείς παρακολουθούμε τη νομοθεσία που έχουν όλα τα κράτη και κατά πόσο πρέπει να μπουν κανόνες και απαγορεύσεις στο σκέλος της μπούρκας. Δεν μιλάμε για θρησκευτικό σύμβολο, αυτά είναι σεβαστά. Το θέμα είναι κατά πόσο ένα θρησκευτικό σύμβολο φτάνει στο σημείο να παραβιάζει την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας» είπε ο κ. Πλεύρης στον ΣΚΑΪ.

Εξήγησε, επίσης, ότι «στις δομές μας η κυρία Βολουδάκη είδε ότι υπήρχαν περιπτώσεις που και μικρά κορίτσια έβαζαν μπούρκα και όταν έγιναν συζητήσεις έδειξε ότι υπήρχε μια τάση αν δεν τις φοράνε να γίνονται αντικείμενο στοχοποίησης από άνδρες από την ίδια περιοχή. Μιλάμε για ελευθερία βούλησης που όταν του έρχεται περίοδος πρέπει να καλύπτει τα χαρακτηριστικά του;».

Περιέγραψε, ακόμα, ότι «η αυστριακή υπουργός μας είπε ότι είχαν το φαινόμενο τα κοριτσάκια που πήγαιναν κανονικά στο σχολείο, όταν έφταναν στην περίοδο τους έβαζαν μπούρκα και αντιδρούσαν, γι’ αυτό και είχαν γονείς που έβαζαν μπούρκα στα παιδιά από πιο μικρή ηλικία για να τη συνηθίζουν και να μην αντιδρούν».

«Μας ενδιαφέρει ως υπουργείο κυρίως ο πληθυσμός στις δομές και ειδικά στα ανήλικα. Ας έρθει κάποιος να μου πει ότι ένα κοριτσάκι 8 ετών έχει ελευθερία επιλογής. Και οι θρησκείες κρίνονται: υπάρχει θρησκεία που επιτρέπει πολυγαμία και γάμους παιδιών με μεγαλύτερους άνδρες. Όταν έχει γαλουχηθεί κάποια ότι πρέπει να κρύβει τα χαρακτηριστικά της, αυτό ταιριάζει με την ευρωπαϊκή κουλτούρα;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης

Αφού σημείωσε, δε, ότι «ένα κομμάτι της νομοθεσίας στις ευρωπαϊκές χώρες έχει να κάνει και με θέματα ασφαλείας και ταυτοποίησης», στη συνέχεια ο κ. Πλεύρης διευκρίνισε ότι «η κουβέντα που άνοιξα είναι στο πλαίσιο όπως έχει νομολογήσει το ευρωπαϊκό δικαστήριο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είχαν προσφύγει μουσουλμάνες και κρίθηκε ότι τα θρησκευτικά σύμβολα δεν μπορούν να φτάσουν στον βαθμό να παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Επειδή το φαινόμενο είναι μικρό σε έκταση στην Ελλάδα, γι’ αυτό πρέπει να δράσουμε τώρα».