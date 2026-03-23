Πλεύρης: “Δεν πρέπει να σεβόμαστε τους αγώνες της Αριστεράς” – Τσουκαλάς: “Επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα”

Ολομέτωπη επίθεση στην Αριστερά και την Ακροδεξιά έκανε από το Κιλκίς ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το eidisis.gr, ο Θάνος Πλεύρης, είπε, μιλώντας σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ στο Κιλκίς ότι «δεν πρέπει ούτε να σεβόμαστε ούτε να τιμούμε τους αγώνες της Αριστεράς» και πως «οι αγώνες της ήταν πάντοτε σε βάρος του έθνους, ήταν αγώνες αντίθετες με το καλό της

πατρίδας».

Ο κ. Πλεύρης, έπειτα, επιτέθηκε και σε όσα κόμματα από τα δεξιά της ΝΔ αμφισβητούν τις αξίες και τις αρχές της.

«Εμφανίζονται κόμματα που λένε πως δεν εκφράζουμε πια τις αξίες της δεξιάς. Σε αυτούς απαντά η πολιτική μας. Η χώρα είναι θωρακισμένη κι αυτό είναι μια δεξιά πολιτική, όπως και αυτά που κάνουμε στο υπουργείο Μετανάστευσης. Η Αριστερά αντιμετώπιζε το δημογραφικό πρόβλημα ως αριθμητικό. Έχουμε 50.000 λιγότερες γεννήσεις; Φέρνουμε 50.000 μετανάστες και τους κάνουμε Έλληνες. Δεν μπορείς κάποιον να τον φέρεις και να τον κάνεις Έλληνα. Γιατί , Έλληνες είμαστε αυτοί που έχουμε τις ίδιες αρχές και αξίες, όπως έχουν διαμορφωθεί στο διάβα των αιώνων».

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στην πολιτική του υπουργείου του που συμπυκνώνεται στα μέτρα: Αποτροπή, αντικίνητρα και επιστροφές, και αυτά είναι μια δεξιά πολιτική.

«Είναι ρατσισμός να λέει κάποιος εγώ θα έρθω στη χώρα σας και θα μείνω κι ας μην μου δώσετε άσυλο. Η χώρα έχει σύνορα, τα σύνορα προστατεύονται, δεν είμαστε χώρος, είμαστε έθνος και το έθνος μας δεν θα δεχθεί τέτοιες απειλές».

Ο κ. Πλεύρης τόνισε πως δυστυχώς μέχρι τώρα η Ευρώπη δεν άκουγε μέχρι πρόσφατα τις προτάσεις της κυβέρνησης, αλλά τώρα υπάρχει αλλαγή. «Δεν θα επιτρέψουμε την αλλοίωση που επιχειρείται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο είναι το σκληρό Ισλάμ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να ενταχθούν σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία. Αυτή δεν είναι μια ξεκάθαρη δεξιά πολιτική; Δεν υπάρχει σοβαρή δεξιά εκτός των τειχών της ΝΔ».

Ο υπουργός Μετανάστευσης έδωσε και το εκλογικό μήνυμα: «Για τις ερχόμενες εκλογές κάποιοι είπαν «Μητσοτάκης ή χάος». Όχι, το «χάος» είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Φάμελλος, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος. Σήμερα, πατριωτική στάση είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριακό Μητσοτάκη».

Κ. Τσουκαλάς: Επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα Πλεύρη

Τις εμφυλιοπολεμικές δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη σχολίασε με δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως ο υπουργός Μετανάστευσης “επιχείρησε να διαιρέσει τους Έλληνες ανάλογα με το πολιτικό τους φρόνημα θυμίζοντας τις χειρότερες στιγμές της Δεξιάς”.

“Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτή είναι η σύγχρονη φιλελεύθερη κεντροδεξιά, που δήθεν πρεσβεύετε; Μια παράταξη όμηρος της Ακροδεξιάς;” είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά:

“Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνος Πλεύρης, σε χθεσινή εκδήλωση της ΔΕΕΠ Κιλκίς ξέσπασε σε ένα ανιστόρητο και επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα.

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Οι αγώνες της Αριστεράς ήταν πάντοτε σε βάρος του έθνους , ήταν αντίθετες με το καλό της πατρίδας».

Επιχείρησε να διαιρέσει τους Έλληνες ανάλογα με το πολιτικό τους φρόνημα θυμίζοντας τις χειρότερες στιγμές της Δεξιάς.

Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτή είναι η σύγχρονη φιλελεύθερη κεντροδεξιά, που δήθεν πρεσβεύετε; Μια παράταξη όμηρος της Ακροδεξιάς;

Είναι αδιανόητο να καλύπτετε πολιτικά τέτοιες απαράδεκτες δημόσιες τοποθετήσεις των Υπουργών σας. Η ένοχη ανοχή σας συνιστά παραδοχή πως δεν είστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η Ελλάδα μας και η δημοκρατία μας αξίζουν πολύ καλύτερα”.