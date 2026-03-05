Πλεύρης από Βρυξέλλες: Η Ευρώπη δεν είναι ελκυστικός χώρος για κάποιον που δεν δικαιούται άσυλο

«Ως Ελλάδα στηρίζουμε απόλυτα την Κύπρο ενώ παράλληλα μέσα στο Συμβούλιο συζητάμε για την αύξηση των επιστροφών», τόνισε ο σήμερα υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε πως «προκειμένου να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση θα πρέπει να αυξήσουμε τις επιστροφές και να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν είναι ελκυστικός χώρος για κάποιον που δεν δικαιούται άσυλο».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «το Συμβούλιο γίνεται σε μια ιδιαίτερη περίσταση, καθώς έχουμε να διαχειριστούμε την κρίση στο Ιράν και να αποτιμήσουμε τυχόν επιρροή στο κομμάτι των μεταναστευτικών ροών».

«Είμαστε πολύ κοντά στην εφαρμογή του “Pact”, προετοιμαζόμαστε όλες οι χώρες προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά η ομαλή λειτουργία του “Pact” απαιτεί αντιστοίχως και τον κανονισμό των επιστροφών, ο οποίος ορίζει και τα return hubs, τα οποία για τη χώρα μας είναι μια προτεραιότητα», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.