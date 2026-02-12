MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές Τσίπρα για συνάντηση με Τασούλα: Καμία συναίνεση με μια κυβέρνηση που δεν σέβεται το Σύνταγμα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, συναντήθηκε σήμερα στον Προεδρικό Μέγαρο, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Η συνάντηση ήταν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας για συναντήσεις με τους πρώην πρωθυπουργούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που πρόσκεινται στον πρώην πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ΠτΔ και σχετικά με το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο ετέθη, ο Αλ. Τσίπρας επέμεινε στη θέση που διατύπωσε στην ομιλία του στα Γιάννενα, ότι «δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα». Με δυο λόγια δηλαδή, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συναίνεση με μια κυβερνητική πλειοψηφία που δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, προκειμένου να αναζητηθούν συναινέσεις για την αναθεώρησή του.

Κατά τα λοιπά, η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και δεν επεκτάθηκε στο θέμα της ανασύνθεσης και επανίδρυσης της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης.

Αλέξης Τσίπρας Κωνσταντίνος Τασούλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει τις διακοπές με τον σύντροφό της στη Σαουδική Αραβία – Έκανε πρώτη φορά βόλτα με αερόστατο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 19 ώρες πριν

Γιατί θαμπώνουν τα φανάρια του αυτοκινήτου μου – Πώς μπορώ να τα προστατεύσω

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Δανάη Μπάρκα: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η ηθοποιός;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός σήμερα απέδειξε ότι εκτός από ανιστόρητος είναι και επικίνδυνος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ζωγράφου: Απατεώνες κλέβουν κοσμήματα από ηλικιωμένους ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 14 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων σήμερα και αύριο στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης