Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξέσπασε και γιγαντώθηκε επί των ημερών της ΝΔ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Ό,τι κι αν επινοεί η ΝΔ για να θολώσει τα νερά, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο – και είναι αποκλειστικά “γαλάζιο”» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στις κατηγορίες της ΝΔ πως ο ΣΥΡΙΖΑ αδιαφόρησε, ενώ γνώριζε το πρόβλημα της τεχνικής λύσης

Οι ίδιες πηγές της Κουμουνδούρου προσθέτουν: «Οι δημιουργοί των παρακρατικών μηχανισμών και των “γαλάζιων ΚΥΔ” δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από φθηνούς αντιπερισπασμούς. Η αλήθεια είναι απλή: η ΝΔ κυβερνά έξι χρόνια και το μεγαλύτερο αγροτικό σκάνδαλο της δεκαετίας ξέσπασε αποκλειστικά επί των ημερών της και γιγαντώθηκε από τα δικά της πολιτικά και κομματικά στελέχη».

