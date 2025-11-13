Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξέσπασε και γιγαντώθηκε επί των ημερών της ΝΔ
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
«Ό,τι κι αν επινοεί η ΝΔ για να θολώσει τα νερά, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο – και είναι αποκλειστικά “γαλάζιο”» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στις κατηγορίες της ΝΔ πως ο ΣΥΡΙΖΑ αδιαφόρησε, ενώ γνώριζε το πρόβλημα της τεχνικής λύσης
Οι ίδιες πηγές της Κουμουνδούρου προσθέτουν: «Οι δημιουργοί των παρακρατικών μηχανισμών και των “γαλάζιων ΚΥΔ” δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από φθηνούς αντιπερισπασμούς. Η αλήθεια είναι απλή: η ΝΔ κυβερνά έξι χρόνια και το μεγαλύτερο αγροτικό σκάνδαλο της δεκαετίας ξέσπασε αποκλειστικά επί των ημερών της και γιγαντώθηκε από τα δικά της πολιτικά και κομματικά στελέχη».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- “Φτάσατε στην Κόλαση”: “Συστηματικά” βασανιστήρια στους μετανάστες που στάλθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ σε φυλακή στο Ελ Σαλβαδόρ
- Ισπανία: Η αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών
- Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει ένα νέο Μνημόνιο που θα βλάψει τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου και της εθνικής οικονομίας