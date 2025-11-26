MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Επιτακτική η προσαγωγή του “Φραπέ” στην Εξεταστική Επιτροπή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Κάθε μέρα που περνάει καθίσταται ακόμα πιο προκλητική η προστασία που παρέχει η ΝΔ, κατ’ εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, στον ”γαλάζιο” κομματάρχη, Γ. Ξυλούρη (”Φραπέ”)» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. «Όπως προέκυψε και από την κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, πρώην γραμματέα της Ν.Ε. Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, ο ρόλος του κ. Ξυλούρη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κομβικός. Ο κ. Αντωνόπουλος είχε λάβει επιδοτήσεις ύψους 15.667,68 ευρώ, μόνο για το έτος 2020, καθώς δήλωνε ως βοσκοτόπια εκατοντάδες στρέμματα στην Τήνο, έχοντας υποβάλει τη δήλωση ΟΣΔΕ σε ΚΥΔ το οποίο σχετίζεται με τον Γ. Ξυλούρη. Παρότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, κατεξοχήν αγροτική περιοχή, ”έχει αρκετά ΚΥΔ»” όπως ο ίδιος ανέφερε, ο κ. Αντωνόπουλος επέλεξε να υποβάλει την εν λόγω αίτηση στο συγκεκριμένο ΚΥΔ, μολονότι αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τους ”Φραπέ” και ”Χασάπη”» αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν: «Δεδομένου ότι οι δηλώσεις πάσης φύσεως και προφανώς αυτές που αφορούν σε μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ή στη λήψη Εθνικού Αποθέματος είναι ενυπόγραφες, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή. Κάτι που θα προσπαθήσει να αποφύγει πάση θυσία η σε εντεταλμένη υπηρεσία ”γαλάζια” πλειοψηφία της Επιτροπής».

«Κατά τα άλλα» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ. Αντωνόπουλος δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για το γεγονός ότι υπέβαλε αίτηση για επιδότηση μόνο για το έτος 2020 και όχι για προγενέστερα ή μεταγενέστερα έτη. Δήλωσε ότι θεωρεί λάθος να λαμβάνει κάποιος επιδότηση που δεν αντιστοιχεί σε πραγματική παραγωγή ή έκταση ενώ ο ίδιος έπραξε το ακριβώς αντίθετο. Και προσπάθησε να ”διορθώσει” το λάθος μόνο μετά από δημοσίευμα σε ΜΜΕ».

ΣΥΡΙΖΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Κώστας Τσουρός: Όταν έχεις στο μυαλό σου τη Ναταλία Γερμανού δεν σκέφτεσαι τον Φρέντυ, το κάνουν για να στάξουν τη χολή τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Σίμος Δανιηλίδης για τις απειλές που δέχτηκε: “Από εδώ και στο εξής θα προσφεύγω απευθείας στη δικαιοσύνη για ανάλογες υποθέσεις”

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκιλφόιλ για Κωνσταντίνο Αργυρό: Έχει ένα απίστευτο ταλέντο και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό που έκανε στην Αμερική

ΔΙΕΘΝΗ 34 λεπτά πριν

Περού: Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών για διαφθορά ο πρώην πρόεδρος Βισκάρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ο ΠΣΑΠΠ παρέδωσε στον Τεττέη το βραβείο του Πρεσβευτή κατά του ρατσισμού – Δείτε το βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 47χρονος ιερέας προσποιούνταν ότι πονάει και θώπευε ανήλικα αγόρια!