ΣΥΡΙΖΑ: Χαμένα στα συρτάρια της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης για να αλωνίζει το “γαλάζιο” κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις του Ανέστη Τρυπιτσίδη, εκπροσώπου της ΓΑΙΑ Επιχειρείν, στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, οι κυβερνήσεις της ΝΔ δεν ολοκλήρωσαν ποτέ τα δρομολογημένα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, αφήνοντας ορθάνοιχτη την πόρτα για τη στρέβλωση της ”Τεχνικής Λύσης” και τη λεηλασία των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και τονίζουν: «Για άλλη μια φορά πέφτει στο κενό η προσπάθεια της ΝΔ να καλύψει το ”γαλάζιο” σκάνδαλο πίσω από δήθεν ”διαχρονικές ευθύνες”. Υποκριτικά αναμασούν την ”Τεχνική Λύση” για να δικαιολογήσουν το παρα-κύκλωμα που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τη συμμετοχή ”γαλάζιων” στελεχών».

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι, «για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ”Τεχνική Λύση” ήταν προσωρινή και ελεγχόμενη ενώ παράλληλα έλαβαν χώρα όλες τις ενέργειες για την αλλαγή του Κανονισμού για τον ορισμό των βοσκοτόπων που οδήγησε τελικά στον Κανονισμό OMNIBUS τον Δεκέμβριο του 2017» και προσθέτουν:

«Με τον Κανονισμό αυτό διευρύνθηκε ο ορισμός των βοσκοτόπων και δόθηκε η δυνατότητα να γίνουν επιλέξιμα προς ενίσχυση τα θαμνολίβαδα και τα δασολίβαδα, με άλλα λόγια, ”ο μεσογειακός τύπος βοσκοτόπου»”. Με απόφαση του 2018 ο ορισμός του μόνιμου βοσκότοπου, όπως διαμορφώθηκε στον Κανονισμό OMNIBUS, ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία».

Ωστόσο, συνεχίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «η κυβέρνηση Μητσοτάκη φάνηκε ανίκανη να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσματική υλοποίηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που θα κατέληγαν σε μία λειτουργική εκπόνηση και εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και θα έδιναν οριστικό τέλος στην ”Τεχνική Λύση”».

«Σύμφωνα με νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης έπρεπε να εκπονηθούν και να εγκριθούν μέχρι τις 31/12/2019, με διάρκεια ισχύος επτά ετών και τη δυνατότητα για αναθεώρηση και εκ νέου έγκρισής τους μετά το πέρας του διαστήματος αυτού.

Με την έλευση της ΝΔ στην κυβέρνηση το 2019, ο πρώτος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Βορίδης, έδωσε παράταση δύο ετών (μέχρι 31.12.2021) για την υλοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Έκτοτε, τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης μπήκαν μέχρι και σήμερα στο ”ψυγείο”, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί, βάσει σχεδίου, ένα θεσμικό κενό και ασάφειες επί των οποίων αναπτύχθηκε το ”γαλάζιο” σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.