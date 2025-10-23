MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΠΑΣΟΚ: “Τυχεροπούλου: Δεν έπρεπε να πω στον Αυγενάκη “αφήστε τον ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργήσει””

Φωτογραφία: Intime
«Δεν έπρεπε να πω μέσα στο ΥΠΑΑΤ και μπροστά στον ΑΥΓΕΝΑΚΗ “αφήστε τον ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργήσει”» κατέθεσε η μάρτυρας Παρασκευή Τυχεροπούλου, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτή του Κινήματος Ευαγγελίας Λιακούλη. «Αυτό ήταν το μέγα λάθος μου» συμπλήρωσε για να εξηγήσει ότι στοχοποιήθηκε από την πολιτική ηγεσία, που γνώριζε πλήρως τις παρανομίες που γίνονταν στον Οργανισμό, αναφέρουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, σύμφωνα με ις ίδιες πηγές, (η κα Τυχεροπούλου) χαρακτήρισε «παράλογο» το γεγονός ότι ο Οργανισμός έδινε εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στις εταιρίες και δεν έφτιαχνε δικό του ψηφιακό σύστημα.

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «Η μάρτυρας αιτιολόγησε τη συγκεκριμένη απόφαση , λέγοντας ότι κατά τον τρόπο αυτό μπορούσε να επικρατεί η κακοδιαχείριση και η παρανομία, ενώ αν δημιουργούταν ένα σύστημα αντίστοιχο του gov.gr δεν θα υπήρχε το περιθώριο να δρουν τα κυκλώματα και να καρπώνονται τις παράνομες επιδοτήσεις των εκατομμυρίων. Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις πληρωμών φέτος, η ίδια απάντησε ότι αυτό είναι ανεξήγητο και απολύτως αναιτιολόγητο» αναφέρουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

