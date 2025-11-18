MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Στο δόγμα ΝΔ για διαχρονικές ευθύνες η κατάθεση Ζωής Πολιτοπούλου

THESTIVAL TEAM

Για «πλήρη υιοθέτηση του δόγματος της ΝΔ ότι είναι διαχρονικές οι ευθύνες», κάνουν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση της Ζωής Πολιτοπούλου, υπεύθυνης των Πληροφορικών Συστημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «προστατεύθηκε εμφανώς από την πλειοψηφία της ΝΔ, καταθέτοντας για άσχετα ζητήματα και ροκανίζοντας προκλητικά το χρόνο καίριων ερωτημάτων».

«Σκάνδαλο δεν μπορεί η ίδια να καταθέσει αν υπάρχει, όλα ήταν καλά, όλοι έκαναν τέλεια τη δουλειά τους και οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι υπάλληλοι, που αν είχαν τα εργαλεία δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, ήταν αυτά που κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η μάρτυρας», ανέφεραν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ και προσέθεσαν:

«Σε ό,τι αφορά την πρωτοφανή καθυστέρηση πληρωμών των ενισχύσεων τόσο για το 2024 όσο και του 2025, που αναμένεται από εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες και προκαλεί ήδη σοβαρές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, η μάρτυρας κατέθεσε ότι όλα έγιναν καλώς και ο τεχνικός σύμβουλος τήρησε απόλυτα τα χρονοδιαγράμματα και περιέγραψε ως… εξωγενείς τις αιτίες που δημιουργούν τις καθυστερήσεις, χωρίς να μπορεί όμως να τις κατονομάσει».

Όπως σημείωσαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, «τη διαχείριση των ΑΦΜ που αφορούν στο πρόσωπό της και αναφέρονται σε επισυνδέσεις της δικογραφίας, η ίδια δικαιολόγησε το θέμα ως ένα ”τεχνικό λάθος” χωρίς ιδιαίτερη σημασία».

«Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που καταβλήθηκε για τη μετάβαση στο gov.gr που απέτυχε και δεν συνεχίστηκε το 2023 και η επιστροφή στις εταιρίες-τεχνικούς συμβούλους, η μάρτυρας κατέθεσε ότι στο σύστημα gov.gr είναι ο Οργανισμός και οποιαδήποτε άλλη θέση είναι λανθασμένη, προσπαθώντας να ταυτίσει απολύτως την υπάρχουσα κατάσταση, με όλα τα στοιχεία λειτουργίας της διαφάνειας του gov.gr, που όπως είναι γνωστό όμως δεν ισχύουν σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέληξαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

