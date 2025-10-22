Πηγές ΠΑΣΟΚ: “Λιακούλη σε Σατολιά: Όλοι της κυβέρνησης ήξεραν; Σατολιάς: Όλοι ήξεραν”

Πηγές του ΠΑΣΟΚ δίνουν νέα διάσταση στις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική Επιτροπή.

«Αποκαλυπτικά ήταν τα όσα κατέθεσε ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Π. Σατολιάς εξεταζόμενος από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ενημερωτικό σημείωμα και εξηγεί: «Ερωτηθείς ο μάρτυρας γιατί το 2020 που προσφέρθηκε από τον ίδιο ως λύση το σύστημα gov.gr και εφαρμόστηκε με επιτυχία πιλοτικά, αυτό δεν εφαρμόστηκε, επιβεβαίωσε ότι με πολιτική απόφαση του υπουργού της ΝΔ κ. Λιβανού αποσύρθηκε, για να αναλάβει ξανά η Neuropublic και η GAIA Επιχειρείν. Όταν το gov.gr ξανατοποθετήθηκε το 2022 είχε απόλυτη επιτυχία τόνισε ο μάρτυρας, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση πάλι το απέσυρε».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «στο ερώτημα αν ήταν απόλυτα παράδοξο να αποσυρθεί η λύση που δίνει διαφάνεια και χτυπά τη διαφθορά, ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι ήταν παράλογο. Στο ερώτημα αν συνειδητά απέσυρε η κυβέρνηση και οι υπουργοί της το gov.gr , παρότι γνώριζαν τις παρανομίες και τα μεγάλα προβλήματα όλη η κυβέρνηση, όλοι οι υπουργοί, όλοι οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι καθώς και τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε καταφατικά και μάλιστα ότι ενημερώθηκαν από τον ίδιο για τα μεγάλα προβλήματα του οργανισμού».

«Αν ήταν ενήμερος ο ίδιος ο πρωθυπουργός για μεγάλα προβλήματα και τα ζητήματα των παρανομιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο μάρτυρας απάντησε καταφατικά» προστίθεται στην ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ.