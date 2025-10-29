MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΠΑΣΟΚ: “Δεν προκύπτει καμία ενημέρωση του Οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο σχετικά με τη χρήση δημόσιων βοσκοτοπίων ως ιδιωτικών”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Από τις επιστολές που κατέθεσε η κυρία Γαργαλάκου στην Εξεταστική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, δεν προκύπτει καμία ενημέρωση του Οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο σχετικά με τη χρήση δημόσιων βοσκοτοπίων ως ιδιωτικών» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και σημειώνουν:

«Όσον αφορά δε τη δήθεν ενημέρωση του κύριου Βάρρα, καμία επιστολή δεν έχει αποσταλεί απευθείας προς αυτόν· οι επιστολές που κατέθεσε η κυρία Γαραγαλάκου έχουν απλώς κοινοποιηθεί στον κ.Βάρρα και δεν αφορούν το θέμα για το οποίο ρωτήθηκε παρά δευτερεύοντα τεχνικά ζητήματα. Επιπλέον, η κυρία Γαργαλάκου δεν κατέθεσε καμία άλλη επιστολή με την οποία ο τεχνικός σύμβουλος να ενημερώνει τους προέδρους που διαδέχθηκαν τον κ. Βάρρα για την απάτη με τη χρήση δημόσιας γης».

ΠΑΣΟΚ

