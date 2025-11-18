Πηγές ΝΔ: Βαριές ευθύνες Τυχεροπούλου στη λάθος πληρωμή

«Βαριές ευθύνες στην πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων, Παρασκευή Τυχεροπούλου» καταλογίζουν πηγές της ΝΔ, για «το σφάλμα των 52 εκατ. ευρώ», επικαλούμενες «τα ίδια τα λόγια του διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού, Αντώνη Τασούλη στην Εξεταστική Επιτροπή», όπως αναφέρουν.

«Όπως κατέθεσε, στην Εξεταστική Επιτροπή, η ευθύνη για το λάθος ”είναι σε αυτόν που κάνει αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης”, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται αποκλειστικά για τον αρμόδιο που ελέγχει και εγκρίνει τη νομιμότητα της πληρωμής, θέση που τότε κατείχε η κυρία Τυχεροπούλου», επισήμαναν οι ίδιες πηγές της ΝΔ και προσέθεσαν:.

«Ο Τασούλης κατέθεσε, επίσης, ότι μόλις διαπίστωσε την υπέρβαση στη γραμμή του πρασινίσματος ενημέρωσε αμέσως τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού, Ε. Σημανδράκο, καθώς και την προϊσταμένη τής Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων, δηλαδή την κυρία Τυχεροπούλου. Ανέφερε μάλιστα -σε ερώτηση του εισηγητή της Ν.Δ. Μακάριου Λαζαρίδη- ότι ο κ. Σημανδράκος αρχικά ζήτησε να ξεκινήσει η διαδικασία για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, αλλά στη συνέχεια, με νεότερο ηλεκτρονικό μήνυμα, ανέστειλε τη διαδικασία γιατί ”έπρεπε να συζητηθεί ξανά!”.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τασούλης επισήμανε ότι ”η μόνη αρμόδια να σταματήσει την πληρωμή και να κάνει διορθώσεις ήταν η κυρία Τυχεροπούλου”, τονίζοντας ότι ”δεν κουνιέται πληρωμή χωρίς υπογραφή αρμοδίου που κάνει αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης”. Τόνισε, δε, ότι όλες οι καταστάσεις πληρωμής περνούσαν υποχρεωτικά από την Τυχεροπούλου για έλεγχο και έγκριση και ότι ”ποτέ δεν έφευγε πληρωμή αν ο φάκελος δεν ήταν εκκαθαρισμένος από την Τυχεροπούλου”».

«Με λίγα λόγια, η συνολική κατάθεση Τασούλη φωτίζει με τρόπο απόλυτο το πού ανήκε η κρίσιμη ευθύνη: η προϊσταμένη που έκανε τον τελικό έλεγχο, έβαζε την υπογραφή και μπορούσε να σταματήσει την πληρωμή ήταν η κυρία Τυχεροπούλου. Αλλά επέλεξε να μην το κάνει», κατέληξαν οι πηγές της ΝΔ.