ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΝΔ: 10 + 1 κρίσιμα ερωτήματα για τον Λ. Αντωνόπουλο που “καίνε” τον Ν. Ανδρουλάκη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Το ΠΑΣΟΚ, μετά τον κ. Τζεδάκη, έσπευσε να υποστηρίξει σήμερα έναν ακόμη κολλητό και φίλο του προέδρου του, κ. Ν. Ανδρουλάκη: Τον τέως πρόεδρο της Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, κ. Λ. Αντωνόπουλο, ο οποίος πήρε παρανόμως χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όταν πιάστηκε «με την γίδα στην πλάτη», τα… επέστρεψε» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και συνεχίζουν: «Και το κάνει τη στιγμή που ο εισηγητής της Ν.Δ., Μ. Λαζαρίδης, αποκάλυψε με στοιχεία τις στενές σχέσεις του κ. Αντωνόπουλου με την οικογένεια του Γιώργου Ξυλούρη».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «Αντί, λοιπόν, να μοιράζει ανακοινώσεις που μόνο θυμηδία προκαλούν, καλά θα κάνει το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει από τον κ. Αντωνόπουλο να απαντήσει στα εξής κρίσιμα ερωτήματα:

  1. Γιατί πήγε στο ΚΥΔ του Γ. Ξυλούρη;
  2. Με ποιον συζήτησε στο ΚΥΔ για τα βοσκοτόπια στην Τήνο;
  3. Με ποιον έκανε το μισθωτήριο για τα βοσκοτόπια στην Τήνο το 2020;
  4. Που το δήλωσε;
  5. Που έχει το μισθωτήριο;
  6. Δήλωσε ότι δεν πλήρωσε ενοίκιο. Γιατί;
  7. Δηλώθηκε ψηφιακά από τον ίδιο;
  8. Μήπως το μισθωτήριο είναι εικονικό;
  9. Γιατί μεταβίβασε το 2021 τα δικαιώματά του της εθνικής ενίσχυσης (37.16 δικαιώματα με μοναδιαία αξία 198.25) στον υιό του κ. Ξυλούρη, κ. Βασίλη Ξυλούρη;
  10. Θα καταθέσει -έστω και τώρα- στην Εξεταστική Επιτροπή όλα τα παραπάνω; Γιατί σήμερα ήρθε σε αυτήν με άδεια χέρια;

Ας ενημερώσουν οι κυρίες Αποστολάκη και Λιακούλη, καθώς και οι κ.κ. Μουλκιώτης και Πουλάς, τον αρχηγό τους για τις σημερινές αποκαλύψεις της Ν.Δ. που επιβεβαιώνουν τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θα περιμένουμε…» αναφέρουν οι πηγές της ΝΔ, και καταλήγουν ως εξής:

«Υ.Γ. Εάν δεν μπορεί να απαντήσει ο ίδιος ο κ. Αντωνόπουλος, ας αναλάβει το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, όπως το έκανε και στην περίπτωση του κ. Τζεδάκη.»

ΝΔ

