Πιερρακάκης σε Φάμελλο: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε 77 καταστήματα ΕΛΤΑ, εμείς αυξήσαμε το μετοχικό κεφάλαιο

Έντονη ήταν η αντίδραση του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητούνται οι νέες φοροελαφρύνσεις, μετά την παρέμβαση του Σωκράτη Φάμελλου για την υπόθεση των ΕΛΤΑ.

«Γνωρίζετε πόσα καταστήματα ΕΛΤΑ έκλεισαν επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία υπηρετούσατε ως υπουργός; 77 καταστήματα. Αυτή ήταν η αριστερή αναδιάρθρωση, εμείς κάνουμε τη δεξιά;» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Σε τι κατάσταση παραδώσατε τα ΕΛΤΑ ως κυβέρνηση; Με μηνιαίο έλλειμμα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πλήρωνε την καθολική υπηρεσία στα ΕΛΤΑ, ενώ εμείς προχωρήσαμε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρότι είχαν συσσωρεύσει χρέη».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «μιλάτε πολύ για τον δημόσιο χαρακτήρα, αλλά κι εσείς κάνατε ιδιωτικοποιήσεις». Υπενθύμισε δε ότι το Υπερταμείο, δημιουργήθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Όλες οι ενέργειες που έγιναν από τη δική σας πλευρά χρεοκόπησαν τα ΕΛΤΑ. Εμείς, αντίθετα, βάλαμε πολύ μεγάλα ποσά για να τα στηρίξουμε. Απαιτείται αναδιάρθρωση του δικτύου με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εναλλακτικών», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι «το σχέδιο προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ κοστίζει 6 δισεκατομμύρια ευρώ» και επιτέθηκε στον Σωκράτη Φάμελλο για «υποκρισία», υπενθυμίζοντας πως «επί των ημερών σας αυξήθηκε ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα νησιά». «Τα έχετε πάνω σας κ. Φάμελλε;», είπε. «Εμείς έχουμε μειώσει 83 φόρους, ενώ η δική σας κυβέρνηση είχε αυξήσει πάνω από 20, και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.