MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης σε Φάμελλο: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε 77 καταστήματα ΕΛΤΑ, εμείς αυξήσαμε το μετοχικό κεφάλαιο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έντονη ήταν η αντίδραση του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητούνται οι νέες φοροελαφρύνσεις, μετά την παρέμβαση του Σωκράτη Φάμελλου για την υπόθεση των ΕΛΤΑ.

«Γνωρίζετε πόσα καταστήματα ΕΛΤΑ έκλεισαν επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία υπηρετούσατε ως υπουργός; 77 καταστήματα. Αυτή ήταν η αριστερή αναδιάρθρωση, εμείς κάνουμε τη δεξιά;» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Σε τι κατάσταση παραδώσατε τα ΕΛΤΑ ως κυβέρνηση; Με μηνιαίο έλλειμμα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πλήρωνε την καθολική υπηρεσία στα ΕΛΤΑ, ενώ εμείς προχωρήσαμε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρότι είχαν συσσωρεύσει χρέη».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «μιλάτε πολύ για τον δημόσιο χαρακτήρα, αλλά κι εσείς κάνατε ιδιωτικοποιήσεις». Υπενθύμισε δε ότι το Υπερταμείο, δημιουργήθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Όλες οι ενέργειες που έγιναν από τη δική σας πλευρά χρεοκόπησαν τα ΕΛΤΑ. Εμείς, αντίθετα, βάλαμε πολύ μεγάλα ποσά για να τα στηρίξουμε. Απαιτείται αναδιάρθρωση του δικτύου με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εναλλακτικών», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι «το σχέδιο προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ κοστίζει 6 δισεκατομμύρια ευρώ» και επιτέθηκε στον Σωκράτη Φάμελλο για «υποκρισία», υπενθυμίζοντας πως «επί των ημερών σας αυξήθηκε ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα νησιά». «Τα έχετε πάνω σας κ. Φάμελλε;», είπε. «Εμείς έχουμε μειώσει 83 φόρους, ενώ η δική σας κυβέρνηση είχε αυξήσει πάνω από 20, και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.

ΕΛΤΑ Κυριάκος Πιερρακάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 10 ώρες πριν

ΑΠΘ: Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της αθλητικής επιστημονικής έρευνας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου “Crop-MATCHING” σήμερα στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Τζώρτζογλου για Μουτίδου – Γκλέτσο: Εγώ πάντως είχα πολλές σεξουαλικές προτάσεις, που όταν έλεγα “όχι”, μου έκοβαν τον δρόμο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Τρεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Πάτρα: Άγρια επίθεση νεαρών Ρομά σε ντιλιβερά τη νύχτα – Δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα

ΚΑΙΡΟΣ 11 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας – Επικίνδυνες βροχές και μεγάλος όγκος νερού