Πιερρακάκης στην επετειακή εκδήλωση του ΒΕΘ: “Πόλος έλξης επενδύσεων η Θεσσαλονίκη”

Σε πόλο έλξης επενδύσεων εξελίσσεται η Θεσσαλονίκη, ενώ γενικά η Ελλάδα, εν αντιθέσει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γίνεται ολοένα και πιο αποδοτική και φιλική για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, όπως επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας απόψε στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΒΕΘ. Απηύθυνε δε μήνυμα σταθερότητας στη δημοσιονομική πολιτική και υπογράμμισε την ανάγκη η Ελλάδα να μην επιστρέψει στο παρελθόν και να μην επαναληφθεί η δημοσιονομική εκπτροπή.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον κ.Πιερρακάκη, στον προσεχή προϋπολογισμό του 2026, στόχος είναι οι επενδύσεις στην Ελλάδα να ανέλθουν στο 18% του ΑΕΠ, τη στιγμή που το 2019 ήταν 11%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 21%. Επιπλέον, οι εξαγωγές ως ποσοστό επί του ΑΕΠ δεν ξεπερνούσαν το 20% το 2018 και σήμερα ανέρχονται στο 42%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 51%,

«Καλύψαμε μεγάλο μέρος της απόστασης, αλλά ακόμη δεν είμαστε εκεί που θέλουμε και μπορούμε» επισήμανε ο υπουργός, ενώ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται επίσης σε ενεργειακό κόμβο, μια πολύ σημαντική κατάκτηση, όχι μόνο οικονομική, αλλά και γεωπολιτική.

«Σήμερα, που έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας την κρίση και έχουμε επουλώσει στον μέγιστο βαθμό τα τραύματα που δημιούργησε αυτή, η πρόκληση είναι να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο. Και για να τα πετύχουμε όλα αυτά, προσπαθούμε να διαμορφώνουμε τις συνθήκες για τη σταθερή και ασφαλή αύξηση της χρηματοδότησης της οικονομίας από τις τράπεζες και από τα κρατικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα. Είναι ενδεικτικό ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει χορηγήσει κοντά στα 75.000 δάνεια (…) εκ των οποίων 54.000 αφορούσαν μικρές επιχειρήσεις, με λιγότερους από 50 εργαζόμενους» επισήμανε και πρόσθεσε πως η Πολιτεία επιδιώκει να παροτρύνει τις τράπεζες να επιταχύνουν προς την κατεύθυνση της στήριξης των ΜΜΕ, ώστε να εδραιωθεί νέος ενάρετος κύκλος ανάπτυξης σε τοπική και εθνική κλίμακα.

Να μην περάσει ο λογαριασμός στην επόμενη γενιά

Συμπλήρωσε ότι η θωράκιση και η διατήρηση της σταθερότητας είναι η καθημερινή μέριμνα για την οικονομία. «Είναι θεμελιώδης επιλογή της οικονομικής πολιτικής. Είναι το πρόταγμα η δική μου γενιά να μην περάσει τον λογαριασμό στην επόμενη, όπως συνέβη κατά το παρελθόν και να μην επαναληφθεί η δημοσιονομική εκτροπή» υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Θα έλεγα ότι σωρευτικά είμαστε σε έναν θετικό κύκλο, με δεδομένο ότι και τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες πλέον έχουν πέσει και με δεδομένο ότι είμαστε μια κυβέρνηση που παράγει μεταρρυθμίσεις».

Ο κ.Πιερρακάκης υπενθύμισε ακόμη τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, με έμφαση στο δημογραφικό και τη μεσαία τάξη, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, προσθέτοντας ότι αυτή προχώρησε σε μια εποχή που υπόλοιπη Ευρώπη συζητάει για λιτότητα. Εκτίμησε δε πως πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς την κατεύθυνση της πραγματικής ευρωπαϊκής ενοποίησης, με έμπνευση και από τις θέσεις του Μάριο Ντράγκι.

«Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ελλάδα έχει το σωστό software, έχει την ηγεσία, τη διάθεση να πάει μπροστά, τη διάθεση να κάνει σωστά πράγματα και να διορθώνει λάθη όταν κάνει λάθη. Και σίγουρα αναγνωρίζεται διεθνώς ως μια χώρα η οποία κατάφερε να ξεπεράσει τον κακό της εαυτό» τόνισε.

Αναφερόμενος ειδικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ.Πιερρακάκης επισήμανε πως απορροφά σημαντικό μερίδιο των επενδύσεων, συμβάλλει καθοριστικά στις εξαγωγές, ενώ επωφελείται από χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα, που δρομολογήθηκαν μέσω του ΕΣΠΑ. Η Περιφέρεια, εξήγησε, είναι σήμερα υπεύθυνη για το 15,6% των ελληνικών εξαγωγών και απορροφά το 14,2 % των επενδύσεων της χώρας.

Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τον κομβικό ρόλο των ΜΜΕ και της βιοτεχνίας και το αποδεικνύει με πράξεις και μέτρα, έδωσε ο Σταύρος Καλαφάτης, υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπενθύμισε δε, ότι ειδικά για τις ΜΜΕ, επίκειται μεταξύ άλλων η ενεργοποίηση νέου αναπτυξιακού καθεστώτος για την ΤΝ.

Λύση και όχι εμπόδιο για την ανάπτυξη η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Λύση και όχι εμπόδιο αποτελεί για την ανάπτυξη η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και «μόνο αν γίνει αυτό αντιληπτό θα μπορέσουμε να βαδίσουμε με σταθερά βήματα μπροστά», επισήμανε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Μάριος Παπαδόπουλος.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρόσθεσε, αποτελούν πάνω από το 95% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, δημιουργούν περισσότερο από το μισό ΑΕΠ και προσφέρουν εργασία στη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων. «Ωστόσο οι μικρομεσαίοι σήμερα βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με τεράστιες δυσκολίες κυρίως οικονομικές, την ώρα, μάλιστα, που και ο ανταγωνισμός με τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις είναι άνισος, ενώ το τρένο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης επιταχύνει. Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, το ΒΕΘ παραμένει ο πιο πιστός σύμμαχος των επιχειρήσεων – μελών του. Δεν αρκούν όμως μόνο οι δικές μας ενέργειες, οφείλει και η Πολιτεία να σταθεί στο πλευρό των μικρομεσαίων» τόνισε και πρόσθεσε πως το ΒΕΘ, με τις 32.000 επιχειρήσεις-μέλη βρίσκεται στις επάλξεις επί 100 χρόνια και είναι αταλάντευτα πάντα στην πρώτη γραμμή.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ.Παπαδόπουλος και στο ιστορικό λεύκωμα του ΒΕΘ, που εκδόθηκε με την ευκαιρία των εκατοστών γενεθλίων του και περιλαμβάνει σπάνιο αρχειακό υλικό και ιστορικές αναφορές.

Χαιρετισμό απηύθυναν -μεταξύ άλλων- ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά και οι πρόεδροι της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Γιάννης Βουτσινάς, και της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, ο οποίος ζήτησε «οικονομική δημοκρατία». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν πέντε πρώην πρόεδροι του ΒΕΘ, οι Αθανάσιος Κουλούσιος, Αντώνης Ευλογημένος, Σωτήρης Μαγόπουλος και Αναστάσιος Καπνοπώλης. Βραβείο απονεμήθηκε και στη μνήμη του Παναγιώτη Παπαδόπουλου, το οποίο παρέλαβε η χήρα του, Παρασκευή.