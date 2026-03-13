Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να δράσει συντονισμένα για τις πιέσεις στην οικονομία, ανθεκτική η Ελλάδα

Η Ευρώπη πρέπει να δράσει άμεσα για να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τις οικονομίες και τους πολίτες της, εάν οι υψηλές τιμές ενέργειας παραμείνουν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα λόγω του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου 37% από την αρχή του πολέμου, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωριστικό αντίκτυπο και πιέζοντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος είναι και Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, δήλωσε ότι οι συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης θα αποτυπωθούν αναπόφευκτα στις αγορές ενέργειας, το κόστος μεταφορών, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τελικά στις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων.

«Γι’ αυτό είναι σημαντικό για την Ευρώπη να δράσει γρήγορα και συντονισμένα για να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τις επιχειρήσεις μας, τους πολίτες μας και τις οικονομίες μας», δήλωσε στο Reuters, απαντώντας σε ερωτήσεις που στάλθηκαν μέσω email.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει φόρους ενέργειας, χρεώσεις δικτύων και κόστη άνθρακα ως πιθανούς τομείς για βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα ελαφρύνουν την πίεση στις βιομηχανίες που πλήττονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η Γαλλία, η Ελλάδα και η Πολωνία εισήγαγαν αυτή την εβδομάδα πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου και περιορισμούς στα περιθώρια κέρδους, αλλά η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα ορισμένων μεγάλων οικονομιών περιορίζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.

Ο Πιερρακάκης ανέφερε ότι οι πρόσφατοι περιορισμοί κερδών που εισήγαγε η Ελλάδα σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν «σημαντική άμεση δημοσιονομική επίπτωση στον προϋπολογισμό» και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο τουρισμός και οι επενδύσεις – βασικοί πυλώνες της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας – έχουν επηρεαστεί.

Η ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή και ανθεκτική

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός της Ελλάδας έχει λάβει υπόψη το χειρότερο σενάριο για ολόκληρο το έτος. «Ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, η οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει κοντά στο 2%, γεγονός που δείχνει ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή και ανθεκτική», είπε.

Ο Πιερρακάκης σημείωσε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα πόσο θα διαρκέσει η τρέχουσα κρίση, αλλά η ευρωπαϊκή οικονομία «έχει την ικανότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει τέτοιους κραδασμούς». Η ΕΕ σχεδιάζει να επενδύσει εκτεταμένα σε καθαρές πηγές ενέργειας, υποδομές και έργα δικτύων ενέργειας, ενώ εξετάζει επιπλέον χρηματοδότηση για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs) προκειμένου να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου.

Ο Πιερρακάκης κάλεσε για ταχύτερη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. «Ένας από τους βασικούς στόχους μου είναι η Ένωση Εξοικονομήσεων και Επενδύσεων. Οι εύρυθμες και ανταγωνιστικές χρηματοπιστωτικές αγορές είναι κρίσιμες», δήλωσε.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

