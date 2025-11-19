MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών. Έρχεται, καταρχήν, να αναβαθμίσει μια εθνική υποδομή τεράστιας σημασίας – εδώ να υπογραμμίσω δέκα χρόνια μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου”.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σχετικά με την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext.

Ο υπουργός προσέθεσε ότι “η αποδοχή της πρότασης κατά 74,2% από τους μετόχους δείχνει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά ήταν απολύτως έτοιμη για να κάνει αυτό το επόμενο πολύ σημαντικό βήμα. Και, βέβαια, να προσθέσω ότι η κίνηση αυτή είναι απολύτως συμβατή με την ευρωπαϊκή πολιτική της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Θα δώσει μια πρόσβαση συνολικότερα στην ελληνική κεφαλαιαγορά σε πολύ περισσότερα κεφάλαια, σε πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα και θα συμβάλλει συνολικά στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.

Είναι μία πολύ μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης. Είναι μια αντανάκλαση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια».

Κυριάκος Πιερρακάκης

