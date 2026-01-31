MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Η δύναμη της Ευρώπης δεν ήταν ποτέ η τελειότητα, ήταν η επιμονή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η αξιοπιστία δεν χτίζεται μόνο με βάση τη λιτότητα. Χτίζεται με αποδοτικότητα. Φέρνοντας αποτελέσματα μέσα από καλύτερους θεσμούς, ξεκάθαρους κανόνες και σύγχρονα συστήματα» , τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του για την παρέμβασή του χθες στο Συνέδριο «The World Ahead 2026», το οποίο διοργάνωσε ο Economist.

«Η δύναμη της Ευρώπης δεν ήταν η τελειότητα, ήταν η επιμονή. Δεν ήταν η ομοιομορφία, αλλά η συνεργασία. Για να μεταφράσουμε τις αξίες μας σε αποτελέσματα, η απάντηση δεν μπορεί να είναι απλά ρητορική, αλλά πλήρως λειτουργική» σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο σύντομο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, ο κ.Πιερρακάκης εστιάζει στην ανάγκη γρήγορων και αποτελεσματικών κινήσεων και αποφάσεων, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • Η δύναμη της Ευρώπης δεν ήταν ποτέ η τελειότητα, ήταν η επιμονή. Δεν ήταν η ομοιομορφία, αλλά η συνεργασία.
  • Το δίδαγμα δεν είναι να αποσυρθούμε από τις παγκόσμιες αγορές. Το δίδαγμα είναι να συμμετέχουμε με πειθαρχία, να διαφοροποιηθούμε, να επενδύσουμε, να διασυνδεόμαστε, γιατί ο κόσμος που έρχεται δεν θα μας κρίνει από τις διακηρύξεις μας, αλλά από τις επιδόσεις μας.
  • Η αξιοπιστία δεν χτίζεται μόνο με βάση τη λιτότητα, αλλά με την δημιουργία καλύτερων, πιο σταθερών θεσμών σύγχρονων συστημάτων. Και αυτός είναι ο λόγος που το ψηφιακό κράτος έχει σημασία.
  • Ο κόσμος που έρχεται δεν θα μας κρίνει από τις διακηρύξεις, θα μας κρίνει από τα αποτελέσματα

Κυριάκος Πιερρακάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Δεν είμαι εκκλησία για να συγχωρέσω τον Πέτρο Φιλιππίδη

LIFESTYLE 18 λεπτά πριν

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ: Προσέξτε την υγεία σας, γράφει

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Άρης: Πάρτι στο “Παλέ”: Ο Σιάο συγχαίρει τους παίκτες που έγιναν ένα με τον κόσμο μετά τον θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού – Δείτε βίντεο

ΚΑΙΡΟΣ 22 ώρες πριν

Χιονίζει στα ορεινά της Χαλκιδικής – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα: Προβάδισμα της υποψήφιας της Δεξιάς, Λάουρα Φερνάντες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος 65χρονης στην Πέλλα – 25.000 ευρώ η λεία