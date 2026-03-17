Πιερρακάκης για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων: “Η ΕΕ μπορεί να ευημερήσει με τη σωστή αρχιτεκτονική”

«Η κάλυψη του επενδυτικού κενού της ΕΕ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα» επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Με αφορμή την ομιλία του στο Συνέδριο της Euronext στο Παρίσι, ο κ. Πιερρακάκης επισημαίνει στην ανάρτησή του ότι «η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων μειώνει τα εμπόδια για την επέκταση των επιχειρήσεων, ενισχύει τη ρευστότητα για τους επενδυτές, διευρύνει τις επενδυτικές επιλογές για τους αποταμιευτές». Και τονίζει ότι «η ΕΕ διαθέτει τις αποταμιεύσεις, το ταλέντο και την καινοτομία και μπορεί να ευημερήσει με τη σωστή αρχιτεκτονική, ώστε το κεφάλαιο να κατευθύνεται αποτελεσματικά εκεί όπου χρειάζεται».

Επισημαίνει ότι «οι ενοποιημένες αγορές είναι καθοριστικές για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της στρατηγικής αυτονομίας» ενώ προβάλλει το παράδειγμα της χώρα μας, αναφέροντας ότι «ο μετασχηματισμός της Ελλάδας δείχνει τι μπορούν να πετύχουν η αξιοπιστία, οι μεταρρυθμίσεις και οι συνετές πολιτικές». Η Ελλάδα έχει πλέον εξελιχθεί σε χώρα που συμβάλλει στην ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική ενοποίηση» όπως αναφέρει ο κ.Πιερρακάκης, επισημαίνοντας πως «η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext αποτελεί ακόμη μία ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας για τη μείωση του κατακερματισμού των κεφαλαιαγορών».