Πιερρακάκης για τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες: “Η Ελλάδα επέστρεψε”

«Η Ελλάδα επέστρεψε» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στην πρόοδο στα δημοσιονομικά, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές.

«Έχουμε τη νοοτροπία ότι θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Είμαστε πλήρως επικεντρωμένοι στο να βρούμε τους κατάλληλους εταίρους σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο. Θέλουμε περισσότερους επενδυτές, περισσότερους ξένους επενδυτές, περισσότερους Αμερικανούς», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στα «φυσικά και τεχνολογικά περιουσιακά στοιχεία» της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν είναι πλέον απλώς αποδέκτης επενδύσεων, αλλά δύναμη που συνδιαμορφώνει νέες παραγωγικές συμμαχίες».

Όπως είπε, η ελληνοαμερικανική σχέση έχει αποκτήσει «υπαρξιακή διάσταση» για την ελληνική οικονομία, καθώς «πριν από 15 χρόνια η προσέλκυση αμερικανικού κεφαλαίου ήταν δύσκολη υπόθεση -σήμερα, το ενδιαφέρον είναι ισχυρό και αμοιβαίο».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφέρθηκε στην πρόκληση για κατασκευή αξιόπιστων υποδομών τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας στην περιοχή.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στάθηκε στη συνεργασία για την ανάπτυξη την αλυσίδας παραγωγής, μεταφοράς και εφοδιασμού με φυσικό αέριο, υπενθυμίζοντας ότι το 35% του διεθνούς στόλου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι ελληνόκτητου.