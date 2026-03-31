Πιερρακάκης για Τέμπη: Η κυβέρνηση δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα, θα καταβάλουμε τις αποζημιώσεις στους πολίτες

Για την δίκη των Τεμπών και τα μέτρα στήριξης για τους πολίτες, εν μέσω του κύματος ακρίβειας, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή μίλησε στο «Καλημέρα Ελλάδα» ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να μην ασκήσει ένδικα μέσα και να καταβάλουμε τις αποζημιώσεις στους πολίτες, αυτό δεν πάει να πει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αυτό έχει να κάνει ότι σεβόμαστε τον ανθρώπινο πόνο… το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας είναι να δίνει το χέρι, και όχι να κουνάει το δάχτυλο», ανέφερε χαρακτηριστικά με αφορμή την απόφαση που έγινε γνωστή τη Δευτέρα για αποζημίωση 400.000 ευρώ σε συγγενείς θύματος.

Με αφορμή αναφορές σχετικά με στατιστικούς δείκτες του κ. Φάμελλου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για τους δείκτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, «λένε ανθρώπινες ιστορίες», χωρίς να ισχυρίζεται ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα της κοινωνίας. Αναφερόμενος σε σωρευτική ανάπτυξη, μειωμένη ανεργία, κατά κεφαλήν εισόδημα, κατά κεφαλήν κατανάλωση σχετικά με την Ευρώπη ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε την ανάπτυξη που έχει πετύχει η κυβέρνηση ενώ εξαπέλυσε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ που είναι «υπέρ των αποτελεσμάτων αλλά κατά οποιονδήποτε αλλαγών».

Σε συνέχεια της παρουσίας του στην εκπομπή του ΑΝΤ1, ο κ. Πιερρακάκης, μίλησε για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα εστιάζοντας στις διαφορές μεταξύ αμόλυβδης και diesel. Τα μέτρα στήριξης με την επιδότηση στο ντίζελ και το fuel pass είναι στοχευμένα μέτρα για να βοηθήσουν περισσότερο τους πολίτες που το έχουν ανάγκη.

Σχετικά με τα ελαφρυντικά μέτρα , κλείνοντας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι χρειάζεται η σωστή κίνηση την σωστή στιγμή ενώ αν χρειαστούν θα ληφθούν και άλλα.