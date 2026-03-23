Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: “Στόχος να συγκρατηθεί η ακρίβεια” – Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και νέα μέτρα, αν η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν κοπάσει, άφησε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης που τόνισε ότι από τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα «κερδίζουν πολλοί συμπολίτες μας».

Σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στον Ant1, ο υπουργός επισήμανε ότι τα μέτρα ακουμπούν το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι τα μέτρα είναι «πιο γενναιόδωρα και πιο δίκαια από την Ισπανία».

Αναφέρει ειδικά τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που είναι στο ντίζελ στα 41 λεπτά και, βάσει οδηγίας της ΕΕ, μπορούμε να τον μειώσουμε στα 33. Με τα μέτρα δίνουμε μείωση στην αντλία 20 λεπτά και όχι μόνο 8 λεπτά βάσει της ΕΕ, είπε.

Σε ερώτημα για τη διάρκεια των μέτρων, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «δεν πατάμε το κουμπί να κάνουμε όλες τις κινήσεις από την πρώτη στιγμή».

Επισήμανε ότι υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την έκβαση του πολέμου και πρόσθεσε ότι την Παρασκευή «έχουμε έκτακτο Eurogroup», αλλά και ότι «συζητάμε διαρκώς για άμεσες λύσεις».

Για το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα για το ηλεκτρικό ρεύμα, ο υπουργός είπε ότι «δεν είμαστε ακόμη στις τιμές του 2022-2023 όταν κληθήκαμε να κάνουμε την παρέμβαση. Αν δούμε να εξελίσσεται το φαινόμενο σε διάρκεια ή σε βάθος, αν και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε».

Σχετικά με τις τιμές των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έχουμε το πλαφόν για τα βασικά αγαθά που όρισε το υπουργείο Ανάπτυξης ενώ επισήμανε ότι το μέτρο για το ντίζελ «διαχέεται σε όλη την οικονομία».

Τέλος σε ερώτημα μήπως ο πόλεμος δεν αφήσει κάτι να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, ο υπουργός τόνισε ότι «είμαστε συνετοί και απόλυτα εντός στόχων».

