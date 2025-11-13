MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης από Βρυξέλλες: Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης του ECOFIN στις Βρυξέλλες, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σε αυτές τις δύο ημέρες των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN, συζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ και τη ρύθμιση των stablecoins έως τη φορολόγηση της ενέργειας και την μεταρρύθμιση των τελωνείων.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του ελάχιστου ποσού των 150 ευρώ, επιτρέποντας έτσι την δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες εντός των συνόρων της ΕΕ.

Πιστεύουμε ότι η πολιτική αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη θέση της Γαλλίας να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό ζητώντας την άμεση εφαρμογή σε ακόμη πιο πρώιμο χρονοδιάγραμμα, από τις αρχές του 2026. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ένωση συνολικά».

Κυριάκος Πιερρακάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αποφυλακίζονται με όρους οι δύο μηχανικοί για τις υπερκοστολογήσεις έργων στην Εγνατία Οδό

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Νικολά Σαρκοζί: Από 16 Μαρτίου έως 3 Ιουνίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Βορίζια: “Ο 23χρονος δεν έχει καμία σχέση με τη βόμβα στο σπίτι”, λέει η δικηγόρος του – Τη Δευτέρα η απολογία του

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Σε απολογία καλούνται Τριαντόπουλος και Αγοραστός για το μπάζωμα στα Τέμπη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Πλεύρης για την εξέγερση στη δομή μεταναστών στις Σέρρες: Αντιδρούν γιατί τώρα αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Σέρρες: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την ένταση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής