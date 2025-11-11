MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: από το 2019 έως σήμερα έγιναν στην Ελλάδα όσες άμεσες ξένες επενδύσεις είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επενδύσεις, εξαγωγές, παραγωγικότητα και νέο παραγωγικό μοντέλο, ορίζουν τη στρατηγική της κυβέρνησης στην Οικονομία, τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη συμμετοχή του στο 8ο Athens Investment Forum. Όπως τονίζει ο υπουργός «από το 2019 έως σήμερα οι άμεσες ξένες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα ισοδυναμούν με όσες είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ. Για να συνεχίσουμε, χρειαζόμαστε ιδιωτικούς καταλύτες που θα μοχλεύσουν δημόσιους πόρους και θα επιταχύνουν τη δυναμική της ανάπτυξης».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει:

«Στο 8ο Athens Investment Forum συζητήσαμε σχετικά με τους τέσσερις πυλώνες που ορίζουν τη στρατηγική της Ελληνική Κυβέρνηση για τη μετάβαση στην επόμενη φάση της ελληνικής οικονομίας: επενδύσεις, εξαγωγές, παραγωγικότητα και νέο παραγωγικό μοντέλο.

Από το 2019 έως σήμερα οι άμεσες ξένες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα ισοδυναμούν με όσες είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ. Για να συνεχίσουμε, χρειαζόμαστε ιδιωτικούς καταλύτες που θα μοχλεύσουν δημόσιους πόρους και θα επιταχύνουν τη δυναμική της ανάπτυξης.

Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η σύνδεση επενδύσεων με μεταρρυθμίσεις και η αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, είναι τα κλειδιά για το επόμενο βήμα.

Ο τρόπος σκέψης μας έχει αλλάξει: από τα διλήμματα του χθες περνάμε στην πράξη του σήμερα, με μοναδικό κριτήριο την ταχύτητα λήψης και υλοποίησης των αποφάσεων. Πλέον, το ζητούμενο δεν είναι αν θα προχωρήσουμε, αλλά πόσο γρήγορα θα το κάνουμε» καταλήγει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

Κυριάκος Πιερρακάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Υφ. Πολιτισμού στην παρουσίαση του πολιτιστικού masterplan της Θεσσαλονίκης: Στόχος μας να δημιουργηθεί ένα  δίκτυο συνεργασίας

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Ντίνα Νικολάου για ιερέα Youtuber: Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν υπήρξε ποτέ κάτι να τον υποψιαστώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Αλεξανδρούπολη: Ένταση με αγρότες στο αεροδρόμιο για την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι πιέζουν για την κατάληψη του Ποκρόφασκ – 300 στρατιώτες είναι εγκατεστημένοι μέσα στην πόλη

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Άγρια δολοφονία στη Γουατεμάλα: Ντυμένοι εργάτες εκτέλεσαν πρώην υποψήφιο δήμαρχο στη μέση του δρόμου – Βίντεο σοκ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε Άρη, Παναθηναϊκό και τα υπόλοιπα παιχνίδια