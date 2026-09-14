Πέτσας για επίδομα ανεργίας: “Άστοχη η δήλωση Μαρινάκη, δημιουργεί ανεπίτρεπτη σύγχυση”

«Ήταν άστοχη η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και την κυβερνητική πολιτική», δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Εκείνη κι εγώ» με τον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα. Επισήμανε ότι το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό, ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου, ενώ υποστήριξε ότι χρειάζεται ένας ευρύτερος διάλογος για εκσυγχρονισμό του πλαισίου των κοινωνικών παροχών. Όσον αφορά την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, υποστήριξε ότι «δεν γοητεύει ούτε τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και είναι χαμηλά στην εκτίμηση ότι είναι ο κατάλληλος για πρωθυπουργός, έχασε την ευκαιρία να ανέβει ψηλότερα».

Μεταξύ άλλων, τόνισε:

Κληθείς να σχολιάσει την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Σ.ΠΕΤΣΑΣ: Χάνει πολλές ευκαιρίες ο κ. Ανδρουλάκης. Έχασε την ευκαιρία να εγκαθιδρυθεί ως ο δεύτερος πόλος αμέσως μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τώρα χάνει την ευκαιρία από τον κ. Τσίπρα. Έχασε την ευκαιρία να εμφανιστεί ως ένας σοβαρός σοσιαλδημοκρατικός πόλος που θα συγκέντρωνε δίπλα του ξανά δυνάμεις. Υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα υλοποιήσει. Πιστεύω ότι έχασε μια ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης. Έχει που έχει ένα πρόβλημα ότι δεν γοητεύει ούτε τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και είναι χαμηλά στην εκτίμηση ότι είναι ο κατάλληλος για πρωθυπουργός ακόμα και μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, έχασε την ευκαιρία να ανέβει ψηλότερα.



Για τη δήλωση του κ. Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας

Σ.ΠΕΤΣΑΣ: Ήταν άστοχη η δήλωσή του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει προσωπική θέση, όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και την κυβερνητική πολιτική. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος, ο δεύτερος λόγος είναι ότι διαφωνώ επί της ουσίας, δεν πρόκειται για μια συζήτηση γενικά για τα επιδόματα. Αν μιλάγαμε για κάτι τέτοιο και κατά πόσο αυτά είναι αντικίνητρο για εργασία, σε μια χώρα που έχει μειωθεί πολύ η ανεργία, τότε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Μίλησε μόνο για το επίδομα ανεργίας, το επίδομα ανεργίας όμως είναι ανταποδοτικό, ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου για την περίπτωση που βρεθεί άνεργος να έχει ένα δίχτυ ασφαλείας να τον στηρίξει για κάποιους μήνες.



Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι πρέπει να συζητήσουν για τον εξορθολογισμό των επιδομάτων

Σ.ΠΕΤΣΑΣ: Ένας ευρύτερος διάλογος για εκσυγχρονισμό του πλαισίου των κοινωνικών παροχών με την ευρεία έννοια ίσως να άξιζε τον κόπο να τον κάνει κανείς αλλά δεν μιλήσαμε γι’ αυτό, μιλήσαμε για το επίδομα ανεργίας. Υπάρχουν πολλές κοινωνικές ομάδες οι οποίες ζουν από επιδόματα, άλλοι επειδή τα δικαιούνται και κάποιοι επειδή κάνουν κατάχρηση του συστήματος είτε φοροδιαφεύγοντας και δηλώνοντας χαμηλά εισοδήματα, παίρνοντας τη θέση από ανθρώπους που δεν μπορούν να κρύψουν εισοδήματα, και αυτή είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να γίνει.

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με τις τοποθετήσεις του κ. Μπρατάκου



Σ.ΠΕΤΣΑΣ: Είναι αλήθεια ότι αρκετά από τα μέτρα που αφορούν τους μικρο-επιτηδευματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη μικρο-επιχειρηματικότητα ξεδιπλώνονται σε βάθος χρόνου, ιδίως η προκαταβολή φόρου σε αρκετά χρόνια, ενώ και το τέλος επιτηδεύματος αφήνει την Αττική εκτός και ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια. Για παράδειγμα δεν κατανοώ γιατί να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος από την Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη και να μην καταργηθεί στον Άγιο Στέφανο που παίρνω τον καφέ μου. Πιστεύω ότι αρκετά από τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί για το μέλλον, αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, θα πρέπει να εφαρμοστούν πιο γρήγορα, γιατί ο φετινός χειμώνας εκτιμώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολος βλέποντας πού πάει το κόστος ενέργειας και πιστεύω ότι χρειάζονται πιο δραστικές παρεμβάσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα από την κυβέρνηση.